Кулеба рассказал о тренировках и "винтеризации" ВСУ, пока РФ бросает своих "в мясорубку"

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил о "фундаментальной разнице" между Украиной и РФ, так как Украина обеспечивает своим защитникам необходимые тренировки, вооружение и экипировку, а Россия бросает своих мобилизованных "в мясорубку" без подготовки. Об этом он написал в Facebook.

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Глава МИД напомнил, что сегодня Евросоюз принял важное решение о подготовке тренировочной миссии для украинских военнослужащих.

"Это масштабная инициатива, позволяющая тренировать десятки тысяч наших военных. Что же мы видим в РФ? Людей гребут на улицах, отправляют в поле спать на земле, выдают ржавый автомат и бросают в мясорубку на передовую. Без оборудования, без навыков, без шансов выжить. Путь оттуда – только на тот свет или в плен", – написал Кулеба.

Он подчеркнул, что в этом заключается фундаментальная разница между Украиной и Россией.

"Мы заботимся о каждой жизни и работаем над подготовкой, вооружением, тренировкой. РФ бросает в бой пушечное мясо", – написал глава МИД.

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Он отметил, что на встрече глав МИД Евросоюза отдельной темой его выступления была "винтеризация" ВСУ – подготовка армии к зиме. Речь идет о зимней форме, обуви, оборудовании для полевых лагерей (это палатки, модульные компоненты с автономным отоплением и генераторами и прочее). Это системная работа, и она уже дает конкретные результаты, подчеркнул Кулеба.

"Украина и Россия – это два мира, две разных философии, два разных отношения к человеческой жизни. Поэтому победа Украины над Россией неизбежна. Народ, ценящий жизнь, не одолеть никому", – заявил глава МИД.

17 октября министры иностранных дел Евросоюза договорились, что ЕС берет на обучение 15 000 бойцов ВСУ и выделяет Украине еще €500 млн на оружие.

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Оксана Житнюк

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