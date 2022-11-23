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Британия передаст Украине три вертолета Sea King и 10 000 артиллерийских снарядов — Уоллес

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23.11.2022, 06:44
Британия передаст Украине три вертолета Sea King и 10 000 артиллерийских снарядов — Уоллес - Фото
Вертолет Sea King (Фото: EPA)

Великобритания передаст Украине три транспортных вертолета Sea King и 10 000 артиллерийских снарядов — один из летательных аппаратов уже прибыл в Украину. Об этом сообщил министр обороны Британии Бен Уоллес во время выступления в Осло передает BBC.

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По его словам, первый из трех вертолетов Sea King уже прибыл в Украину — за последние шесть недель украинские экипажи прошли обучение в Британии по полетам и обслуживанию поисково-спасательных вертолетов. 

Также Уоллес заявил, что Украина получит дополнительно 10 000 артиллерийских снарядов. Он отметил, что боекомплект поможет Вооруженным Силам Украины защитить недавно освобожденную территорию.

Министр подчеркнул, что поддержка Британией Украины останется непоколебимой.

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Дмитро Гриниченко
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Великобритания война артиллерия военная помощь вертолеты Бен Уоллес
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