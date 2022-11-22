Великобритания передала Украине противокорабельные ракеты Brimstone 2 – Telegraph
Великобритания отправила Украине усовершенствованную модель ракет Brimstone с лазерным наведением, дальность действия которых вдвое больше, чем у предыдущей конструкции. Об этом сообщает Telegraph.
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Фото отгрузки противокорабельных ракет Brimstone 2 опубликовал Ukraine Weapons Tracker.
Украинские военные модифицировали грузовики, чтобы использовать их в качестве мобильных пусковых платформ для противокорабельных ракет Brimstone и уничтожать российские танки и другую технику с большого расстояния. Обычно ракеты Brimstone запускаются с воздуха.
Первые ракеты Brimstone были поставлены Украине около полугода назад. Видео, опубликованное в октябре Службой радиовещания британских вооруженных сил, показало, что более продвинутую версию Brimstone 2 готовят к транспортировке на авиабазе RAF Brize Norton в Оксфордшире.
Каждая из ракет Brimstone 2 стоит 175 000 фунтов стерлингов.
Дальность полета модификации Brimstone 2 при запуске с воздуха составляет 60 км, реальная дальность запуска ракеты с земли уменьшается до 10-12 км. Это вызвано большими энергозатратами ракеты для набора высоты.
- 20 апреля премьер Великобритании Борис Джонсон заявил, что Великобритания планирует вооружить Украину ракетами Brimstone. Генштаб ВСУ показал видео запуска британских ракет.
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