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В Генштабе ВСУ показали запуски британских ракет Brimstone: в чем их преимущество – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
20.05.2022, 07:12
Запуск британских ракет Brimstone (скриншот видео Генштаба ВСУ)
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Британские ракеты Brimstone способны поражать цели в радиусе 20-60 км с точностью около 98%. Об этом сообщили в Генштабе ВСУ и опубликовали видео с запуском Brimstone.

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В описании преимуществ ракет Генштаб ссылается на исследователя Криса Оуэна. Отмечается, что Brimstone – ракета класса "воздух-земля" и "земля-земля". Она способна поражать все известные типы брони.

В ГШ пишут, что основные преимущества ракет – в высокой точности, радиусе действия 20-60 км и режиме "выстрелил-забыл" (ракета сама ищет и поражает наземные цели, скорость которых до 110 км/ч).

Отмечается, что Brimstone попадает в 98,3-98,7% случаев, однажды залп этих ракет уничтожил восемь танков. Несколько залпов Brimstone могут уничтожить столько же техники, сколько артиллерия с помощью БПЛА за несколько часов.

В ГШ также говорят, что у России подобных ракет нет, как и, вероятно, возможности их сбивать.  

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Марк Сировой
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ракеты Brimstone ВСУ генштаб
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