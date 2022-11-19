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Британия предоставит Украине 120 зенитных орудий и радиолокационные станции – Риши Сунак

Цей матеріал також доступний українською
19.11.2022, 16:21
Британия предоставит Украине 120 зенитных орудий и радиолокационные станции – Риши Сунак - Фото
Риши Сунак на встрече с Владимиром Зеленским в Киеве (Фото - скриншот из видео)

Великобритания предоставит Украине 120 зенитных орудий, радиолокационные станции и специальное зимнее оборудование для военных. Об этом во время визита в Киев заявил премьер-министр Великобритании Риши Сунак.

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"Великобритания продолжит оказывать помощь вплоть до того, пока Украина не обретет мир, безопасность, на которую она рассчитывает", – сказал он.

Сунак напомнил, что только в этом году Британия предоставила Украине военную помощь более чем на 3 млрд фунтов.

"Мы также будем оказывать новую помощь, в том числе 120 зенитных пушек. Мы также окажем помощь в виде радиолокационных станций", – заявил Сунак.

Кроме того, Британия продолжит обучать украинских военных, предоставит специальное зимнее оборудование для них и гуманитарную помощь на сумму более 16 млн фунтов.

Читайте также: Британия дает 5 млн фунтов стерлингов на восстановление энергосистемы Украины

Вадим Ребрина
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Владимир Зеленский оружие помощь риши сунак
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