Британия предоставит Украине 120 зенитных орудий и радиолокационные станции – Риши Сунак

Великобритания предоставит Украине 120 зенитных орудий, радиолокационные станции и специальное зимнее оборудование для военных. Об этом во время визита в Киев заявил премьер-министр Великобритании Риши Сунак.

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"Великобритания продолжит оказывать помощь вплоть до того, пока Украина не обретет мир, безопасность, на которую она рассчитывает", – сказал он.

Сунак напомнил, что только в этом году Британия предоставила Украине военную помощь более чем на 3 млрд фунтов.

"Мы также будем оказывать новую помощь, в том числе 120 зенитных пушек. Мы также окажем помощь в виде радиолокационных станций", – заявил Сунак.

Кроме того, Британия продолжит обучать украинских военных, предоставит специальное зимнее оборудование для них и гуманитарную помощь на сумму более 16 млн фунтов.

Сегодня Сунак приехал в Киев и провел встречу с президентом Владимиром Зеленским.

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Вадим Ребрина

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