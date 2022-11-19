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Премьер Великобритании Риши Сунак приехал в Киев – видео

Цей матеріал також доступний українською
19.11.2022, 15:33
Премьер Великобритании Риши Сунак приехал в Киев – видео - Фото
Риши Сунак на встрече с Владимиром Зеленским в Киеве (Фото - скриншот из видео)

Премьер Великобритании Риши Сунак приехал в Киев и провел встречу с президентом Владимиром Зеленским. Об этом сообщил Офис президента.

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Как сообщается, в ходе встречи лидеры "обсудили важнейшие вопросы как для наших стран, так и для глобальной безопасности".

В заявлении по итогам встречи президент Украины поблагодарил премьер-министра Великобритании за многостороннюю поддержку Украины – как военную, так и на других направлениях. В частности, на переговорах речь шла и о поддержке Британией "зерновой инициативы" и мерах по защите энергосистемы Украины от российских атак.

Премьер-министр Сунак заявил, что Британия будет продолжать поддержку Украины в ее противостоянии агрессии России до тех пор, пока это будет необходимо. Среди помощи, которая получит Украина, не только обучение военнослужащих ВСУ в Великобритании, но и 120 зенитных комплексов.

Новость дополняется

  • 7 ноября посол Британии в Украине Мелинда Симмонс сообщала, что новый премьер-министр Риши Сунак приедет в Украину "как только сможет это сделать". 
Сергій Бережний
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Владимир Зеленский Великобритания визит в киев риши сунак
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