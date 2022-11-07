Сунак захочет и будет готов приехать в Украину как только сможет — посол Великобритании
07.11.2022, 10:47
Риши Сунак (Фото: Rishi Sunak/Twitter)
Новый премьер-министр Великобритании Риши Сунак приедет в Украину "как только сможет это сделать". Об этом сообщила посол Британии в Украине Мелинда Симмонс в интервью агентству Интерфакс-Украина.
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По ее словам, она уверена, что Сунак захочет и будет готов посетить Украину.
Она отметила, что не будет комментировать сроки визита премьера из соображений безопасности.
"Но я думаю, что он захочет и будет готов приехать, как только сможет", — сказала дипломат.
- 24 октября Сунак автоматически победил в гонке, так как его конкурентка, экс-министр обороны и лидер Палаты общин Пенни Мордонт, не набрала необходимых 100 голосов. Король Великобритании Чарльз III 25 октября, назначил Сунака премьер-министром.
- Сунак в телефонном разговоре с президентом Владимиром Зеленским сказал, что надеется на скорую личную встречу.
- Недавно новый британский премьер также поговорил с президентом США Джо Байденом — лидеры обсудили вопросы совместной работы для поддержки Украины и привлечения России к ответственности за ее агрессию, а также трансатлантического партнерства.
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