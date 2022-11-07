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Сунак захочет и будет готов приехать в Украину как только сможет — посол Великобритании

Цей матеріал також доступний українською
07.11.2022, 10:47
Сунак захочет и будет готов приехать в Украину как только сможет — посол Великобритании - Фото
Риши Сунак (Фото: Rishi Sunak/Twitter)

Новый премьер-министр Великобритании Риши Сунак приедет в Украину "как только сможет это сделать". Об этом сообщила посол Британии в Украине Мелинда Симмонс в интервью агентству Интерфакс-Украина.

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По ее словам, она уверена, что Сунак захочет и будет готов посетить Украину.

Она отметила, что не будет комментировать сроки визита премьера из соображений безопасности.

"Но я думаю, что он захочет и будет готов приехать, как только сможет", — сказала дипломат. 

Читайте также: Сунак относится к войне России против Украины также, как Трасс и Джонсон — посол Британии

Дмитро Гриниченко
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Великобритания Украина Мелинда Симмонc риши сунак
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