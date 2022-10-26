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Новый премьер Британии заявил, что надеется на скорую личную встречу с Зеленским

Цей матеріал також доступний українською
26.10.2022, 00:39
Новый премьер Британии заявил, что надеется на скорую личную встречу с Зеленским - Фото
Риши Сунак (Фото: EPA)

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак в телефонном разговоре с президентом Владимиром Зеленским сказал, что надеется на скорую личную встречу. Об этом сообщает пресс-служба британского правительства.

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Сунак сказал, что в разговоре с Зеленским подчеркнул непоколебимую поддержку Украины со стороны Соединенного Королевства.

"Премьер-министр сказал, что поддержка Украины со стороны Соединенного Королевства во время его премьерства будет такой сильной, как никогда, и президент Зеленский может рассчитывать на то, что его правительство будет и дальше проявлять солидарность", – сказано в сообщении.

Премьер-министр также отметил важность работы Международного агентства по атомной энергии в Украине для обеспечения ядерной безопасности.

Оба лидера согласились с необходимостью продолжать оказывать давление на "варварский режим Путина с помощью продолжающихся экономических санкций", – говорится в сообщении Даунинг-стрит.

"Президент Зеленский поздравил премьер-министра с назначением и пожелал счастливого праздника Дивали (индийский и индуистский праздник, – ред.). Премьер-министр поблагодарил его и сказал, что надеется, что они скоро увидятся лично", – сообщили в правительстве Великобритании.

Ранее сегодня Зеленский сообщил, что Сунак, как новый премьер Великобритании, сделал свой первый звонок именно в Украину. Президент в разговоре с премьером выразил надежду, что сотрудничество между Украиной и Великобританией будет только углубляться.

Вадим Ребрина
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Владимир Зеленский Великобритания риши сунак
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