Новый премьер Британии заявил, что надеется на скорую личную встречу с Зеленским
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак в телефонном разговоре с президентом Владимиром Зеленским сказал, что надеется на скорую личную встречу. Об этом сообщает пресс-служба британского правительства.
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Сунак сказал, что в разговоре с Зеленским подчеркнул непоколебимую поддержку Украины со стороны Соединенного Королевства.
"Премьер-министр сказал, что поддержка Украины со стороны Соединенного Королевства во время его премьерства будет такой сильной, как никогда, и президент Зеленский может рассчитывать на то, что его правительство будет и дальше проявлять солидарность", – сказано в сообщении.
Премьер-министр также отметил важность работы Международного агентства по атомной энергии в Украине для обеспечения ядерной безопасности.
Оба лидера согласились с необходимостью продолжать оказывать давление на "варварский режим Путина с помощью продолжающихся экономических санкций", – говорится в сообщении Даунинг-стрит.
"Президент Зеленский поздравил премьер-министра с назначением и пожелал счастливого праздника Дивали (индийский и индуистский праздник, – ред.). Премьер-министр поблагодарил его и сказал, что надеется, что они скоро увидятся лично", – сообщили в правительстве Великобритании.
Ранее сегодня Зеленский сообщил, что Сунак, как новый премьер Великобритании, сделал свой первый звонок именно в Украину. Президент в разговоре с премьером выразил надежду, что сотрудничество между Украиной и Великобританией будет только углубляться.
- 20 октября Лиз Трасс подала в отставку. Из-за критики за налоговые инициативы ей пришлось поменять министра финансов и отказаться от заявленных бюджетных планов. Она пробыла в должности премьера 45 дней.
- Вчера Сунак автоматически победил в гонке, так как его конкурентка, экс-министр обороны и лидер Палаты общин Пенни Мордонт, не набрала необходимых 100 голосов.
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