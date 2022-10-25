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Зеленский — новому премьеру Британии: Еще есть потенциал для углубления сотрудничества

Цей матеріал також доступний українською
25.10.2022, 23:05
Зеленский — новому премьеру Британии: Еще есть потенциал для углубления сотрудничества - Фото
Владимир Зеленский (Фото – Офис президента)

Президент Владимир Зеленский в разговоре с новым премьер-министром Великобритании Риши Сунаком выразил надежду, что сотрудничество между Украиной и Великобританией будет только углубляться. Об этом Зеленский сказал в своем видеообращении.

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По его словам, разговор состоялся перед записью обращения. 

"Верю, что партнерство между нашими государствами и уже традиционное британское лидерство в защите демократии и свободы в дальнейшем будут только усиливаться", – сказал президент.

По его словам, Украина и Британия достигли лучших отношений на данный момент, "но все равно еще есть потенциал для того, чтобы увеличить наше сотрудничество, принести больше пользы нашим обществам".

Президент пригласил Риши Сунака посетить Украину.

"У нас общая цель – "путинизма" не должно существовать. И его не будет существовать в будущем", – написал в сообщении о разговоре между Зеленским и Сунаком глава Офиса президента Андрей Ермак.

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Вадим Ребрина
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Владимир Зеленский Великобритания андрей ермак риши сунак
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