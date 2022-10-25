Зеленский — новому премьеру Британии: Еще есть потенциал для углубления сотрудничества
Президент Владимир Зеленский в разговоре с новым премьер-министром Великобритании Риши Сунаком выразил надежду, что сотрудничество между Украиной и Великобританией будет только углубляться. Об этом Зеленский сказал в своем видеообращении.
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По его словам, разговор состоялся перед записью обращения.
"Верю, что партнерство между нашими государствами и уже традиционное британское лидерство в защите демократии и свободы в дальнейшем будут только усиливаться", – сказал президент.
По его словам, Украина и Британия достигли лучших отношений на данный момент, "но все равно еще есть потенциал для того, чтобы увеличить наше сотрудничество, принести больше пользы нашим обществам".
Президент пригласил Риши Сунака посетить Украину.
"У нас общая цель – "путинизма" не должно существовать. И его не будет существовать в будущем", – написал в сообщении о разговоре между Зеленским и Сунаком глава Офиса президента Андрей Ермак.
- 20 октября Лиз Трасс подала в отставку. Из-за критики за налоговые инициативы ей пришлось поменять министра финансов и отказаться от заявленных бюджетных планов. Она пробыла в должности премьера 45 дней.
- Борис Джонсон отказался от намерения участвовать в выборах нового лидера британской Консервативной партии.
- Вчера Сунак автоматически победил в гонке, так как его конкурентка, экс-министр обороны и лидер Палаты общин Пенни Мордонт, не набрала необходимых 100 голосов.
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