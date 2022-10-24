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Риши Сунак станет новым лидером Консервативной партии и премьером Великобритании

Цей матеріал також доступний українською
24.10.2022, 16:02
Риши Сунак станет новым лидером Консервативной партии и премьером Великобритании - Фото
Риши Сунак (Фото: EPA)

Экс-канцлер казначейства (министр финансов) Великобритании Риши Сунак станет новым лидером Консервативной партии и премьер-министром. 

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Сунак автоматически победил в гонке, так как его конкурентка экс-министр обороны и лидер Палаты общин Пенни Мордонт не набрала необходимых 100 голосов. 

У потенциальных кандидатов было время до 14:00 по Гринвичу (16:00 по Киеву) 24 октября, чтобы получить достаточную поддержку и выйти в следующий этап гонки.

Если только один кандидат имеет поддержку 100 тори — то он становится премьером. Если кандидатов с поддержкой 100+ было бы несколько, проводилось бы онлайн-голосование членов Консервативной партии.

Сунак официально вступит в должность после аудиенции у короля Чарльза III.

Читайте также мнение: Борис Джонсон вышел из премьерской гонки. "I'll be back-a" не получилось 

Дмитро Гриниченко
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Консервативная партия Великобритания риши сунак
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