Риши Сунак станет новым лидером Консервативной партии и премьером Великобритании
Экс-канцлер казначейства (министр финансов) Великобритании Риши Сунак станет новым лидером Консервативной партии и премьер-министром.
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Сунак автоматически победил в гонке, так как его конкурентка экс-министр обороны и лидер Палаты общин Пенни Мордонт не набрала необходимых 100 голосов.
У потенциальных кандидатов было время до 14:00 по Гринвичу (16:00 по Киеву) 24 октября, чтобы получить достаточную поддержку и выйти в следующий этап гонки.
Если только один кандидат имеет поддержку 100 тори — то он становится премьером. Если кандидатов с поддержкой 100+ было бы несколько, проводилось бы онлайн-голосование членов Консервативной партии.
Сунак официально вступит в должность после аудиенции у короля Чарльза III.
- 20 октября Лиз Трасс подала в отставку. Из-за критики за налоговые инициативы ей пришлось поменять министра финансов и отказаться от заявленных бюджетных планов.
- Борис Джонсон отказался от намерения участвовать в выборах нового лидера британской Консервативной партии.
- Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что после отставки Лиз Трасс с должности премьер-министра Великобритании, перебоев в поддержке Украины не будет.
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