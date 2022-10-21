Кулеба назвал отставку Трасс "драматичной историей". Успокоил: Поддержка не прекратится

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что после отставки Лиз Трасс с должности премьер-министра Великобритании, перебоев в поддержке Украины не будет. Об этом он сообщил в эфире национального телемарафона.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

На вопрос о том, может ли спровоцировать отставка Трасс с должности премьера перебои в поддержке Украины, Кулеба ответил, что "перебои у нас могут быть только с электроэнергией".

"Перебоев с поддержкой не будет. Безусловно — это очень драматичная история. Я как бывший коллега Лиз знаю ее, она очень сильный и амбициозный лидер, но мы живем в таком мире, где начали происходить вещи, которые еще год назад были невозможны", — сказал министр.

Дипломат отметил, что для него отставка Трасс "стала удивлением".

"Я знаю ее характер. Скорее всего, сложились определенные партийные балансы, которые побудили ее к этому решению", — резюмировал он.

Читайте мнение: Премьериада в Великобритании: Лиз Трасс подала в отставку. Два варианта развития событий

Дмитро Гриниченко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.