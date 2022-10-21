Кулеба назвал отставку Трасс "драматичной историей". Успокоил: Поддержка не прекратится
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что после отставки Лиз Трасс с должности премьер-министра Великобритании, перебоев в поддержке Украины не будет. Об этом он сообщил в эфире национального телемарафона.
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На вопрос о том, может ли спровоцировать отставка Трасс с должности премьера перебои в поддержке Украины, Кулеба ответил, что "перебои у нас могут быть только с электроэнергией".
"Перебоев с поддержкой не будет. Безусловно — это очень драматичная история. Я как бывший коллега Лиз знаю ее, она очень сильный и амбициозный лидер, но мы живем в таком мире, где начали происходить вещи, которые еще год назад были невозможны", — сказал министр.
Дипломат отметил, что для него отставка Трасс "стала удивлением".
"Я знаю ее характер. Скорее всего, сложились определенные партийные балансы, которые побудили ее к этому решению", — резюмировал он.
- Днем 20 октября Трасс заявила, что уходит в отставку, потому что, по ее мнению, не может выполнить мандат, данный ей Консервативной партией.
- Трасс критиковали за налоговые инициативы, ей пришлось поменять министра финансов и отказаться от заявленных бюджетных планов.
- Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон намерен бороться за пост главы правительства, после того, как Трасс подала в отставку.
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