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Кулеба назвал отставку Трасс "драматичной историей". Успокоил: Поддержка не прекратится

Цей матеріал також доступний українською
21.10.2022, 08:23
Кулеба назвал отставку Трасс
Дмитрий Кулеба и Лиз Трасс (Фото: Dmytro Kuleba/Twitter)

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что после отставки Лиз Трасс с должности премьер-министра Великобритании, перебоев в поддержке Украины не будет. Об этом он сообщил в эфире национального телемарафона. 

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На вопрос о том, может ли спровоцировать отставка Трасс с должности премьера перебои в поддержке Украины, Кулеба ответил, что "перебои у нас могут быть только с электроэнергией". 

"Перебоев с поддержкой не будет. Безусловно — это очень драматичная история. Я как бывший коллега Лиз знаю ее, она очень сильный и амбициозный лидер, но мы живем в таком мире, где начали происходить вещи, которые еще год назад были невозможны", — сказал министр.

Дипломат отметил, что для него отставка Трасс "стала удивлением". 

"Я знаю ее характер. Скорее всего, сложились определенные партийные балансы, которые побудили ее к этому решению", — резюмировал он.

Читайте мнение: Премьериада в Великобритании: Лиз Трасс подала в отставку. Два варианта развития событий

Дмитро Гриниченко
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Великобритания Украина война военная помощь дмитрий кулеба Лиз Трасс
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