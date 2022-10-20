Трасс идет в отставку

Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс подала в отставку. Она останется на посту до избрания преемника.

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В заявлении Даунинг-стрит, 10, говорится: "Я пришла к власти в период большой экономической и международной нестабильности. Семьи и предприятия переживали о том, как оплачивать свои счета".

Трасс добавила, что ее избрали "с мандатом изменить это", заявив, что "мы выполнили по счетам за электроэнергию".

Подавшая в отставку премьер страны признала, что, "учитывая ситуацию, не может выполнить мандат", по которому была избрана, и что теперь будут выборы руководства, "которые должны быть завершены в течение следующей недели".

По ее словам, Трасс обсудила свою отставку с королем Чарльзом.

Трасс сказала, что "это гарантирует, что мы будем продолжать выполнять наши финансовые планы и поддерживать экономическую стабильность и национальную безопасность нашей страны".

Отставка Трасс вызвана внутрибританскими экономическими причинами, Украина и Россия в этом контексте не упоминаются.

Она останется премьер-министром до тех пор, пока не будет выбран преемник.

Канцлер Джереми Хант подтвердил, что не будет претендовать на пост следующего лидера консерваторов и премьер-министра Великобритании.

Трасс занимает должность всего 45 дней – это самый короткий срок пребывания на посту премьер-министра Великобритании. Вторым премьер-министром с самым коротким сроком службы был Джордж Каннинг, который в 1827 году прослужил 119 дней и умер.

14 октября Трасс уволила министра финансов Кваси Квартенга, всего через 38 дней после назначения. Причиной отставки Квартенга стала радикальная налоговая реформа, обрушившая фунт стерлингов и заставившая Банк Англии включать "печатный станок".

5 сентября стало известно, что глава МИД Британии Лиз Трасс одержала победу на выборах лидера Консервативной партии. Ее конкурентом в премьерской гонке был экс-канцлер казначейства Риши Сунак.

Посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс обещала, что поддержка Украины будет продолжаться, кто бы ни сменил Бориса Джонсона в должности премьер-министра.

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Наталія Медведєва

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