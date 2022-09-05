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Трасс заменит Джонсона в кресле премьера Британии. Ее выбрали лидером консерваторов

Цей матеріал також доступний українською
05.09.2022, 14:39
Трасс заменит Джонсона в кресле премьера Британии. Ее выбрали лидером консерваторов - Фото
Лиз Трасс (Фото: EPA)

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс станет новым премьер-министром, заменив на посту Бориса Джонсона.

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Она одержала победу на выборах лидера Консервативной партии. За нее отдали 81 326 голосов. 

Ее конкурентом в премьерской гонке был экс-канцлер казначейства Риши Сунак, которого поддержали 60 399 консерваторов.

Трасс официально заступит на должность 6 сентября, когда посетит королеву Елизавету II, чтобы получить от нее приглашение сформировать правительство. 

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Дмитро Гриниченко
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Консервативная партия британия Лиз Трасс
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