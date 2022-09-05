Трасс заменит Джонсона в кресле премьера Британии. Ее выбрали лидером консерваторов
05.09.2022, 14:39
Лиз Трасс (Фото: EPA)
Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс станет новым премьер-министром, заменив на посту Бориса Джонсона.
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Она одержала победу на выборах лидера Консервативной партии. За нее отдали 81 326 голосов.
Ее конкурентом в премьерской гонке был экс-канцлер казначейства Риши Сунак, которого поддержали 60 399 консерваторов.
Трасс официально заступит на должность 6 сентября, когда посетит королеву Елизавету II, чтобы получить от нее приглашение сформировать правительство.
- Ранее посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс заявила, что поддержка Украины продолжится, кто бы не сменил Бориса Джонсона на должности премьер-министра.
- Трасс в ходе дебатов заявила, что готова в случае необходимости нажать "ядерную кнопку".
- На дебатах Трасс и Сунак упомянули Украину и Россию. Оба политика отметили британские санкции против России и поддержку Украины оружием.
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