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Украина может победить, Украина должна победить, и Украина победит – Трасс

Цей матеріал також доступний українською
05.10.2022, 14:04
Украина может победить, Украина должна победить, и Украина победит – Трасс - Фото
Лиз Трасс (скриншот из выступления)

Глава британского правительства Лиз Трасс заявила на конференции Консервативной партии, что "Украина может победить, Украина должна победить – и Украина победит" в освободительной войне против российских оккупантов.

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Она сказала, что путинская попытка аннексии захваченных территорий Украины – лишь "последнее действие в его кампании по подрыву демократии и нарушению международных законов", и никто в демократическом мире не согласится с такими действиями.

Между тем некоторые, отметила премьер страны, "предлагают оплатить жизнями украинцев за иллюзию мира", но этому нарративу никто не поддастся, и "мы будем стоять с нашими украинскими друзьями столько, сколько потребуется".

"Храбрый украинский народ сражается не только за свою безопасность, но и за общую безопасность. Это сражение за свободу и демократию в мире. <...> Украина может победить, Украина должна победить – и Украина победит", – сказала она.

Присутствующие встали и долго аплодировали.

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Трасс отметила, что президент Владимир Зеленский и народ Украины с благодарностью "приветствуют солидарность" Великобритании и союзников в этой войне против захватчиков из РФ, которая выражается в военной, экономической и политической поддержке.

Она добавила, что ее правительство повысит расходы на содержание и модернизацию британской армии, чтобы она была способна противостоять новым угрозам.

Євген Пилипенко
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Великобритания война поддержка союзники Лиз Трасс
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