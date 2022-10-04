"Мы не комментаторы. Мы в игре". Речь главы МИД Британии за Украину – The Independent

Великобритания обладает стратегической выносливостью, чтобы быть вместе с Украиной в ее освободительной войне против российских захватчиков до победы. В этом сегодня, 4 октября, в речи на конференции Консервативной партии заявит министр иностранных дел страны Джеймс Клеверли, пишет со ссылкой на черновик речи The Independent.

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Издание утверждает, что 53-летний политик, который руководит Форин-офисом с 6 сентября, скажет, что Украина может быть уверена в "непоколебимой поддержке" Лондона в ее усилиях по оттеснению войск диктатора Владимира Путина.

Ожидается, что глава МИД Британии скажет: "Мы не комментаторы. Мы игроки на поле. Играем важную роль. Продвигаем наши ценности. Конкурируем на мировой арене за то, что считаем правильным. Мы верим в свободу. Мы верим в верховенство закона. Мы считаем, что агрессор не может безнаказанно вторгаться к соседу".

"Поэтому мы стоим плечом к плечу с теми смелыми украинцами, которые защищают свою родину. И Британия обладает стратегической выносливостью, чтобы привести их к победе", – якобы заверит он.

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Газета пишет, что Клеверли расскажет о масштабной программе подготовки украинских новобранцев на полигонах страны, и как эта помощь отражается на усилении позиций Украины.

"Мы будем поддерживать их, пока эта война не будет выиграна. Мы будем поддерживать их до тех пор, пока их суверенитет не будет восстановлен", – повторит Клеверли недавнее обещание премьера Лиз Трасс.

"Мы никогда не признаем "аннексию" Луганской, Донецкой, Херсонской, Запорожской областей или Крыма. Это Украина. И когда Украина выиграет эту войну, мы поддержим их, пока они восстанавливают свои дома, свою экономику и свое общество", – говорится в черновом варианте речи министра тори.

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Євген Пилипенко

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