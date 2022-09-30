Подоляк: Не хотели эскалации? А вот она – Москва пытается поставить демократию на колени
30.09.2022, 11:50
Михаил Подоляк (скриншот)
Россия идет на эскалацию и пытается поставить демократический мир на колени. Об этом заявил в Twitter советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.
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"Не хотели эскалации? А вот она. Аннексией, ядерными угрозами и тотальной мобилизацией Россия говорит цивилизованному миру: "И что вы со мной сделаете?"" – написал Подоляк.
По его словам, Москва пытается поставить демократию на колени.
"Продолжим говорить о том, как не спровоцировать и не масштабировать войну?" – риторически подытожил Подоляк.
- 30 сентября российский диктатор Путин в Кремле планирует объявить об аннексии оккупированных территорий Украины.
- Президент Зеленский в этот же день срочно проведет заседание СНБО. На нем будут приняты фундаментальные решения, уверяет секретарь Совета Алексей Данилов.
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