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Подоляк: Не хотели эскалации? А вот она – Москва пытается поставить демократию на колени

Цей матеріал також доступний українською
30.09.2022, 11:50
Подоляк: Не хотели эскалации? А вот она – Москва пытается поставить демократию на колени - Фото
Михаил Подоляк (скриншот)

Россия идет на эскалацию и пытается поставить демократический мир на колени. Об этом заявил в Twitter советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

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"Не хотели эскалации? А вот она. Аннексией, ядерными угрозами и тотальной мобилизацией Россия говорит цивилизованному миру: "И что вы со мной сделаете?"" – написал Подоляк.

По его словам, Москва пытается поставить демократию на колени.

"Продолжим говорить о том, как не спровоцировать и не масштабировать войну?" – риторически подытожил Подоляк.

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Марко Сировой
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Владимир Зеленский владимир путин аннексия снбо ядерна зброя михаил подоляк
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