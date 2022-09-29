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На срочном заседании СНБО будут приняты фундаментальные решения для Украины – Данилов

Цей матеріал також доступний українською
29.09.2022, 21:01
На срочном заседании СНБО будут приняты фундаментальные решения для Украины – Данилов - Фото
Алексей Данилов (Скриншот видео)

На срочном заседании Совета национальной безопасности и обороны, которое президент Владимир Зеленский созывает к 30 сентября, будут приняты фундаментальные решения для Украины. Об этом сказал секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире "Говорить великий Львів".

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Как сказал Данилов, завтра сначала соберется Ставка верховного главнокомандующего, а потом уже заседание СНБО.

"Я хотел бы подчеркнуть, что завтра кроме заседания СНБО президент созывает Ставку верховного главнокомандующего. После этого состоится заседание Совета нацбезопасности и обороны, на котором будут приняты важные, фундаментальные, я считаю, решения для нашей страны. Нужно просто дождаться до завтра и вы все будете проинформированы", – сказал секретарь СНБО.

Он подчеркнул, что если завтра Кремль примет решение по "аннексии" оккупированных территорий, то ответ Украины будет мгновенным.

  • Ранее сегодня, 29 сентября, стало известно, что президент Владимир Зеленский созывает на завтра срочное заседание СНБО. Пропагандистские СМИ РФ сообщили, что 30 сентября в 15:00 в Кремле российский диктатор Владимир Путин объявит об аннексии временно оккупированных территорий Луганской, Донецкой, Херсонской областей и части Запорожской.
Наталія Медведєва
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снбо Алексей Данилов
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