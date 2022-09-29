На срочном заседании СНБО будут приняты фундаментальные решения для Украины – Данилов

На срочном заседании Совета национальной безопасности и обороны, которое президент Владимир Зеленский созывает к 30 сентября, будут приняты фундаментальные решения для Украины. Об этом сказал секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире "Говорить великий Львів".

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Как сказал Данилов, завтра сначала соберется Ставка верховного главнокомандующего, а потом уже заседание СНБО.

"Я хотел бы подчеркнуть, что завтра кроме заседания СНБО президент созывает Ставку верховного главнокомандующего. После этого состоится заседание Совета нацбезопасности и обороны, на котором будут приняты важные, фундаментальные, я считаю, решения для нашей страны. Нужно просто дождаться до завтра и вы все будете проинформированы", – сказал секретарь СНБО.

Он подчеркнул, что если завтра Кремль примет решение по "аннексии" оккупированных территорий, то ответ Украины будет мгновенным.

Ранее сегодня, 29 сентября, стало известно, что президент Владимир Зеленский созывает на завтра срочное заседание СНБО. Пропагандистские СМИ РФ сообщили, что 30 сентября в 15:00 в Кремле российский диктатор Владимир Путин объявит об аннексии временно оккупированных территорий Луганской, Донецкой, Херсонской областей и части Запорожской.

Наталія Медведєва

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