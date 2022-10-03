Если Путину дать золотой мостик для выхода из ситуации, он его нарочно протаранит – Уоллес

Российский диктатор Владимир Путин пренебрег несколькими возможностями "сохранить лицо" и выйти из ситуации, в которой он сейчас оказался: вместо этого путинская Россия продолжает прибегать к зверствам и не оставляет попытки подчинить Украину. Об этом в панельной дискуссии от ConservativeHome заявил британский министр обороны Бен Уоллес.

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"Я имею в виду, что если завтра утром мы ему построим золотой выход, он нарочно его протаранит ("украдет", вставил интервьюер под смех аудитории. — Прим. ред.), то есть сделает противоположное", – сказал Уоллес и отреагировал на реплику интервьюера – "вероятно, это же золото".

Глава Минобороны Великобритании подчеркнул, что мир не может позволить Путину победить, потому что это будет катастрофой, если "хулиганье" покажет – можно просто игнорировать конвенции, международные правила, договоренности, угрожать всем ядерным оружием, – "и тебе ничего не будет".

"Мы не можем позволить этому победить", – сказал он.

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Как выразился министр, российский диктатор – "этнический националист, живущий фантазиями об объединении так называемого древнего рода". Он не пытается улучшить условия жизни россиян, а пытается увеличить силу РФ за счет ослабления противников, в том числе сея рознь на Западе путем поддержки полярных радикальных правых и левых сил, добавил министр.

Уоллес вспомнил, как МИД не советовал ему приезжать на День независимости Украины, "потому что это может спровоцировать Путина".

Он заверил, что с учетом всего сказанного, Запад остается единым на стороне Украины.

В разведке считают, что некоторые представители Кремля пытаются уйти от Путина и что "партия мира" будет расти.

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Євген Пилипенко

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