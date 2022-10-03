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Глава МИД Британии: Российские танки боятся украинских тракторов

Цей матеріал також доступний українською
03.10.2022, 10:46
Глава МИД Британии: Российские танки боятся украинских тракторов - Фото
Джеймс Клеверли (фото - James Cleverly, Twitter)

Украинцы – профессиональная армия и добровольцы – защищают свою страну, и российский танк боится украинского трактора. Об этом заявил министр иностранных дел Британии Джеймс Клеверли на конференции консерваторов в узком кругу, передает Evening Standard.

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Он отметил, что на защиту Украины от агрессии РФ встали не только профессиональные военные, но и ряд добровольцев – от студентов до звезд.

"Всем, кто служил в вооруженных силах, всегда говорили, что единственное, чего боится танк, – это другой танк. Так вот, российские танки боятся украинских тракторов", – сказал Клеверли.

Поэтому украинцы и добьются успеха, считает глава МИД Британии.

"А когда наступит этот фантастический, славный день, тогда наша роль изменится, потому что мы должны помочь им восстановить их страну, общество и экономику", – подытожил Клеверли.

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Марко Сировой
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ВСУ война трактор мид британии армия рф войска россии джеймс клеверли
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