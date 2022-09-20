Трасс – украинцам: Великобритания будет продолжать стоять за вами на каждом этапе пути

Великобритания в следующем году выделит на военную помощь Украине столько же, сколько и в нынешнем (около £2,3 млрд), или даже больше. Об этом глава британского правительства Лиз Трасс объявила накануне выступления на Генассамблее ООН в Нью-Йорке, пишет Financial Times.

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Она намерена указать мировым лидерам на недавний успех контрнаступления Вооруженных Сил Украины как пример того, чего они могут добиться с западной поддержкой, и будет призывать к долгосрочной поддержке страны.

"Победы Украины в последние недели были вдохновляющими. Снова и снова эти смелые люди бросали вызов сомневающимся и показывали, что они могут сделать, когда им предоставляется военная, экономическая и политическая поддержка, в которой они нуждаются", – сказала премьер страны перед вылетом в США.

Она добавила, что ее послание народу Украины заключается в следующем: "Великобритания будет продолжать стоять за вами на каждом этапе пути. Ваша безопасность – это наша безопасность".

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Как пишет ВВС, точный характер военной поддержки Великобритании в 2023 году еще неизвестен, но, как ожидается, в пакет войдут новые установки M270 MLRS.

Лидер Великобритании также намерена использовать поездку для ускорения глобальных усилий, чтобы помешать РФ извлекать выгоду из ее экспорта энергоносителей.

"Закрыв краны газопровода СП-1, Путин подверг миллионы людей в Европе холодной и сложной зиме. Слишком многими жизнями – в Украине, в Европе и во всем мире – манипулируют из-за зависимости от российской энергии. Нам нужно работать вместе, чтобы закончить это раз и навсегда", – подчеркнула она.

Повестка дня Трасс в Нью-Йорке будет включать встречи с мировыми лидерами, в том числе с президентом США Джо Байденом и президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

Євген Пилипенко

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