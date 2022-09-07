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Трасс и Байден провели телефонный разговор — хотят, чтобы Путин проиграл в Украине

Цей матеріал також доступний українською
07.09.2022, 06:34
Трасс и Байден провели телефонный разговор — хотят, чтобы Путин проиграл в Украине - Фото
Лиз Трасс (Фото: EPA)

Новая премьер-министр Великобритании Лиз Трасс провела телефонный разговор с президентом США Джо Байденом после вступления в должность. Об этом сообщила пресс-служба британского правительства. 

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На Даунинг-стрит заявили, что Байден поздравил Трасс с назначением, а премьер выразила надежду на сотрудничество в решении "особо экстремальных экономических проблем", вызванных войной России против Украины. 

Лидеры подтвердили свою приверженность устранению рисков, связанных с автократиями и обеспечению того, чтобы российский диктатор Владимир Путин потерпел неудачу в войне. 

В Белом доме сообщили, что кроме Украины Трасс и Байден также обсудили проблему Китая и ядерную программу Ирана. 

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Дмитро Гриниченко
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