Трасс и Байден провели телефонный разговор — хотят, чтобы Путин проиграл в Украине

Новая премьер-министр Великобритании Лиз Трасс провела телефонный разговор с президентом США Джо Байденом после вступления в должность. Об этом сообщила пресс-служба британского правительства.

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На Даунинг-стрит заявили, что Байден поздравил Трасс с назначением, а премьер выразила надежду на сотрудничество в решении "особо экстремальных экономических проблем", вызванных войной России против Украины.

Лидеры подтвердили свою приверженность устранению рисков, связанных с автократиями и обеспечению того, чтобы российский диктатор Владимир Путин потерпел неудачу в войне.

В Белом доме сообщили, что кроме Украины Трасс и Байден также обсудили проблему Китая и ядерную программу Ирана.

5 сентября стало известно, что глава МИД Британии Лиз Трасс одержала победу на выборах лидера Консервативной партии. За нее отдали 81 326 голосов. Ее конкурентом в премьерской гонке был экс-канцлер казначейства Риши Сунак, которого поддержали 60 399 консерваторов.

Посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс обещала, что поддержка Украины будет продолжаться, кто бы ни сменил Бориса Джонсона в должности премьер-министра.

Трасс во вторник провела первый телефонный разговор в должности. Как она и обещала, первым зарубежным лидером, которому Трасс позвонила в новой должности, стал украинский президент Владимир Зеленский.

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Дмитро Гриниченко

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