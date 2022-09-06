Трасс официально стала премьером Британии, она встретилась с королевой Елизаветой II: фото

Лиз Трасс официально вступила в должность премьер-министра Великобритании после встречи с королевой Елизаветой II. Об этом сообщает Sky News.

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Трасс встретилась с королевой в Абердиншире, где последняя проводит свой отпуск.

Монарх приняла предшественника Трасс Бориса Джонсона, приняв его отставку.

Новый премьер пожала руку королеве и получила церемониальное предложение сформировать правительство.

5 сентября стало известно, что глава МИД Британии Лиз Трасс одержала победу на выборах лидера Консервативной партии. За нее отдали 81 326 голосов. Ее конкурентом в премьерской гонке был экс-канцлер казначейства Риши Сунак, которого поддержали 60 399 консерваторов.

Ранее посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс заявила, что поддержка Украины продолжится, кто бы не сменил Бориса Джонсона на должности премьер-министра.

Трасс поблагодарила своего предшественника Бориса Джонсона за борьбу с российским диктатором Владимиром Путиным.

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Дмитро Гриниченко

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