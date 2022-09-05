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"Вами восхищаются от Киева до Карлайла". Трасс поблагодарила Джонсона за борьбу с Путиным

Цей матеріал також доступний українською
05.09.2022, 15:05
Лиз Трасс (Фото: EPA)

Будущая премьер-министр Великобритании Лиз Трасс поблагодарила своего предшественника Бориса Джонсона за борьбу с российским диктатором Владимиром Путиным. Об этом она заявила во время выступления перед членами Консервативной партии после победы на выборах лидера.

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По ее словам, Джонсона следует благодарить за противостояние Путину, а также за то, что он добился выхода Великобритании из Евросоюза, развернул вакцину от коронавируса и "разгромил" лидера Лейбористской партии в 2015-2020 годах Джереми Корбина.

"Вами восхищаются от Киева до Карлайла (город на крайнем севере Британии. — Ред.)", — сказала Трасс. 

Трасс одержала победу на выборах лидера Консервативной партии. За нее отдали 81 326 голосов. Ее конкурентом в премьерской гонке был экс-канцлер казначейства Риши Сунак, которого поддержали 60 399 консерваторов.

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Дмитро Гриниченко
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Россия Украина война владимир путин Борис Джонсон Лиз Трасс
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