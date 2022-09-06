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Бен Уоллес сохранил должность министра обороны Великобритании в новом правительстве

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06.09.2022, 22:18
Бен Уоллес сохранил должность министра обороны Великобритании в новом правительстве - Фото
Фото: EPA

Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс решила оставить Бена Уоллеса на должности министра обороны, говорится в официальном Twitter-аккаунте главы британского правительства.

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Уоллес возглавляет Министерство обороны Великобритании с июля 2019 года.

После отставки Бориса Джонсона в июле он считался главным претендентом на пост лидера Консервативной партии и премьер-министра, но решил сосредоточиться на работе в Министерстве обороны.

Новым министром иностранных дел Великобритании вместо Трасс, занимавшей этот пост в правительстве Джонсона, стал Джеймс Клэверли.

До этого он несколько месяцев возглавлял Министерство образования, а в 2020-2022 годах занимал младшие министерские должности в МИДе.

  • 5 сентября стало известно, что глава МИД Британии Лиз Трасс одержала победу на выборах лидера Консервативной партии. За нее отдали 81 326 голосов. Ее конкурентом в премьерской гонке был экс-канцлер казначейства Риши Сунак, которого поддержали 60 399 консерваторов.
  • Посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс обещала, что поддержка Украины продолжится, кто бы ни сменил Бориса Джонсона в должности премьер-министра.
  • Трасс поблагодарила своего предшественника Бориса Джонсона за борьбу с российским диктатором Владимиром Путиным.

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Андрій Водяний
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Великобритания Лиз Трасс Джеймс Клэверли Бен Уоллес
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