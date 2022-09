Бен Уоллес сохранил должность министра обороны Великобритании в новом правительстве

Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс решила оставить Бена Уоллеса на должности министра обороны, говорится в официальном Twitter-аккаунте главы британского правительства.

Уоллес возглавляет Министерство обороны Великобритании с июля 2019 года.

После отставки Бориса Джонсона в июле он считался главным претендентом на пост лидера Консервативной партии и премьер-министра, но решил сосредоточиться на работе в Министерстве обороны.

Новым министром иностранных дел Великобритании вместо Трасс, занимавшей этот пост в правительстве Джонсона, стал Джеймс Клэверли.

До этого он несколько месяцев возглавлял Министерство образования, а в 2020-2022 годах занимал младшие министерские должности в МИДе.

