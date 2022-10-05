Евросоюз согласовал восьмой пакет санкций против России

Послы стран Евросоюза согласовали восьмой пакет санкций против России за попытку аннексировать захваченные территории Украины и в целом за ее продолжающуюся войну против Украины, – документы об этом уже оформляются. Такую новость сообщила в Twitter представитель Чехии Эдита Хрда, а президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен приветствовала такой шаг Европы, отметив, что та "действовала быстро и решительно".

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"Мы только что достигли политического соглашения о новых санкциях против России — это решительный ответ ЕС на незаконную аннексию Путиным украинских территорий", – написала Хрда.

Основной элемент этого пакета санкций устанавливает потолок цен на российскую нефть. Со дня вступления мер в силу будет запрещено транспортировать нефть третьим странам по цене выше оговоренного лимита.

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Также под запретом окажется импорт из РФ некоторых типов сталелитейной и пластиковой продукции, химикатов, бумаги и сигарет.

Помимо этого, ЕС запретит оказывать IT- и юридические услуги организациям в РФ.

Ограничения еще больше затронут оборонную промышленность РФ, также гражданам ЕС будет запрещено работать в органах управления российских госкомпаний. Предусмотрен ряд персональных санкций.

"Мы никогда не примем фиктивные путинские "референдумы" и любую аннексию Украины. Мы полны решимости продолжать заставлять Кремль платить [за агрессию России]", – написала глава Еврокомиссии.

Россия получила 93 млрд евро доходов от экспорта энергоносителей за первые 100 дней полномасштабной войны РФ против Украины, причем ЕС по-прежнему остается крупнейшим покупателем российских газа и нефти.

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Євген Пилипенко

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