Джонсон будет бороться за пост премьера Британии после отставки Трасс – The Times

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон намерен бороться за пост главы правительства, после того, как действующий премьер Лиз Трасс подала в отставку. Об этом сообщает The Times со ссылкой на источники.

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Ожидается, что Джонсон примет участие в борьбе, чтобы заменить Трасс, и считает, что это вопрос "национальных интересов".

Бывший премьер, покинувший свой пост всего шесть недель назад, верит, что сможет снова возглавить Консервативную партию.

Как отмечается, несколько депутатов-консерваторов уже предложили, чтобы Джонсон заменил Трасс.

Преемник Трасс будет установлен на следующей неделе – к пятнице, 28 октября.

Днем 20 октября Трасс заявила, что уходит в отставку, потому что, по ее мнению, не может выполнить мандат, данный ей Консервативной партией. Трасс критиковали за налоговые инициативы, ей пришлось поменять министра финансов и отказаться от заявленных бюджетных планов.

7 июля Джонсон подал в отставку с поста лидера Консервативной партии из-за правительственного кризиса.

5 сентября стало известно, что глава МИД Британии Лиз Трасс одержала победу на выборах лидера Консервативной партии.

В прощальной речи Джонсон сравнил себя со ступенью ракеты-носителя, которая выполнила свою функцию.

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Наталія Медведєва

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