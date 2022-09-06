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Джонсон ушел с поста премьера и "космически" пошутил о своем политическом будущем – видео видео

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06.09.2022, 11:08
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Если российский диктатор Владимир Путин "считает, что может преуспеть, шантажируя или запугивая британцев, то он полностью заблуждается". Об этом, о кризисе, который создала в Европе и мире Россия, полномасштабно напав на Украину, о проблемах в экономике страны, о соцпрограммах для граждан и поддержке нового лидера британской Консервативной партии Лиз Трасс говорил в прощальном выступлении на Даунинг 11 в Лондоне уходящий премьер Борис Джонсон.

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Пробыв на этому посту 1139 дней, 6 сентября уходящий глава британского правительства начал речь перед сотнями людей с благодарности, что они "пришли сюда так рано утром", и сказал: "Это все, народ".

Джонсон заявил, что уходит после "эстафеты" и потому, что его премьерство было прервано после того, как "правила были изменены на полпути".

Он заверил сограждан, что обновленное правительство тори поможет стране пережить кризис с наименьшими потерями. Уходящий премьер заявил, что количество безработных в стране сейчас ниже, "чем когда-либо с тех пор, как мне было около 10 лет".

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"Я буду поддерживать каждый шаг [нового премьера] Лиз Трасс и нового правительства", – заверил он и сообщил, что через пару часов прибудет на аудиенцию к королеве Елизавете II. Трасс также побывает у нее сразу после Джонсона.

Что касается будущих шагов в политической карьере, он ответил художественно: "Я – как ступень ракеты-носителя, которая выполнила свою функцию".

"Я бы мягко вернулся в атмосферу и невидимо приводнился бы в каком-нибудь отдаленном и темном уголке Тихого океана", – отшутился уходящий премьер.

Євген Пилипенко
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Великобритания война владимир путин геополитика обращение Борис Джонсон прощание Лиз Трасс
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