Зеленский провел "прощальный" разговор с Джонсоном, который покидает пост премьера

Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, который покинул должность 5 сентября. Об этом он написал в Twitter.

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По его словам, он провел "итоговый" разговор с Джонсоном в его статусе премьера Британии.

Он отметил, что поблагодарил его "за личную смелость, принципиальность и значительный вклад в противодействие агрессии России".

Зеленский сказал, что ожидает сотрудничества с Джонсоном в его новом статусе.

5 сентября стало известно, что глава МИД Британии Лиз Трасс одержала победу на выборах лидера Консервативной партии. За нее отдали 81 326 голосов. Ее конкурентом в премьерской гонке был экс-канцлер казначейства Риши Сунак, которого поддержали 60 399 консерваторов.

Ранее посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс заявила, что поддержка Украины продолжится, кто бы не сменил Бориса Джонсона на должности премьер-министра.

Трасс аявила, что готова в случае необходимости нажать "ядерную кнопку".



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Дмитро Гриниченко

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