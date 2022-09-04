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Зеленский посоветовал новому премьеру Британии брать пример с Джонсона

Цей матеріал також доступний українською
04.09.2022, 14:09
Зеленский посоветовал новому премьеру Британии брать пример с Джонсона - Фото
Фото: Борис Джонсон / Twitter

Президент Владимир Зеленский надеется, что новый премьер-министр Великобритании – Лиз Трасс или Риши Сунак – последует примеру Бориса Джонсона в поддержке Украины в войне с Россией. Об этом говорится в статье Зеленского, опубликованной Daily Mail.

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Президент заявил, что Джонсон проявил решительность в поддержке Украины и при каждом разговоре задавал один и тот же вопрос: "Что еще? Что тебе нужно еще?"

Благодаря лидерству Джонсона Британия стала для Украины одним из самых важных союзников, пишет Зеленский. А сам премьер-министр Великобритании завоевал признание и всенародную любовь в Украине: "Мы даже начали обращаться к нему Борис Джонсонюк – тепло и с юмором".

"Народ Великобритании должен знать, что каждый день борьбы за свое существование украинцы безгранично благодарны вашей стране. Но я также верю в силу личного лидерства. Я знаю, как непросто было Борису Джонсону, поскольку ему пришлось столкнуться со многими внутренними проблемами. Определение приоритета поддержки Украины требовало большого мужества и решительности", — заявил он.

Президент Украины заявил, что через несколько дней в Британии будет новый премьер-министр, и он будет рад наладить тесные отношения с ним или с ней.

"Я искренне надеюсь, что наследие Бориса в этой борьбе с российским варварством будет сохранено", — подчеркнул Зеленский.

"Украинский поэт 19 века Тарас Шевченко призвал народ продолжать борьбу с россиянами: "Борітеся – поборете". Тогда на нашей стороне не было могущественных друзей. В этот раз я не сомневаюсь, что Украине это удастся. Что вместе с Великобританией мы сделаем наш мир более безопасным. И что наши нации станут еще ближе. Как настоящие друзья. Так же, как я и друг мой, Борис", — заявил Зеленский.

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Андрій Водяний
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Владимир Зеленский Великобритания Борис Джонсон
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