Борис Джонсон заявил, что не будет бороться за премьерство

Борис Джонсон отказался от намерения участвовать в выборах нового лидера британской Консервативной партии. Об этом сообщает The Guardian.

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Джонсон признал, что не будет баллотироваться из-за того, что смог заручиться поддержкой в Парламенте всего 60 сторонников, что намного меньше необходимого порога в 100 депутатов.

По другим данным, Джонсон добился необходимой поддержки, но решил не баллотироваться, так как "невозможно руководить без полного партийного единства в Парламенте".

По сообщению издания, Джонсон провел переговоры с другими претендентами, чтобы убедить их поддержать его кандидатуру, однако успеха не добился и счел за лучшее "не создавать своим выдвижением препятствий для того, кто добьется успеха".

"Я считаю, что могу многое предложить, но опасаюсь, что сейчас для этого просто неподходящее время", – сказал Джонсон.

Отказ Джонсона от борьбы практически гарантирует победу Риши Сунаку, отмечает The Guardian.

СПРАВКА. У потенциальных кандидатов есть время до 14:00 по Гринвичу (16:00 по Киеву) 24 октября, чтобы получить достаточную поддержку и выйти в следующий этап гонки. Если только один кандидат будет иметь поддержку 100 тори – то он и станет премьером. Если кандидатов с поддержкой 100+ будет несколько, то будет проводиться онлайн-голосование членов Консервативной партии, а результаты объявят в пятницу, 28 октября.

20 октября Трасс подала в отставку. Ее критиковали за налоговые инициативы, ей пришлось поменять министра финансов и отказаться от заявленных бюджетных планов.

По данным медиа, Джонсон вернулся из отпуска на Карибах, чтобы побороться за пост премьера.

Сергій Бережний

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