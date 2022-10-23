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Премьериада в Британии. Джонсон и Сунак провели переговоры – ВВС

Цей матеріал також доступний українською
23.10.2022, 11:52
Премьериада в Британии. Джонсон и Сунак провели переговоры – ВВС - Фото
Борис Джонсон (Фото: EPA)

Экс-премьер Британии Борис Джонсон и экс-канцлер Казначейства Риши Сунак провели переговоры, сообщает BBC со ссылкой на свои источники.

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Переговоры политиков состоялись на фоне отставки с поста премьера Лиз Трасс и грядущих выборов нового лидера Консервативной партии, который займет пост премьера. Детали беседы Джонсона и Сунака не раскрываются.

Пока Сунак лидирует в гонке, заручившись поддержкой 128 консерваторов-парламентариев, пишут журналисты.

По подсчетам ВВС, Джонсон пока на втором месте с поддержкой 53 консерваторов. Однако его команда утверждает, что он получит поддержку 100 – минимального количества, которое необходимо для участия в гонке. Сторонники Сунака в этом сомневаются.

При этом официально о желании бороться за должность лидера консерваторов и премьера заявила лишь Пенни Мордоунт. Но ее поддерживают пока лишь 23 консерватора.

Однако ВВС известны предпочтения лишь 204 из 357 членов парламента от Консервативной партии. Многим из них еще предстоит объявить свое мнение.

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СПРАВКА. У потенциальных кандидатов есть время до 14:00 по Гринвичу (16:00 по Киеву) 24 октября, чтобы получить достаточную поддержку и выйти в следующий этап гонки.

Если только один кандидат будет иметь поддержку 100 тори – то он и станет премьером.

Если кандидатов с поддержкой 100+ будет несколько, то будет проводиться онлайн-голосование членов Консервативной партии, а результаты объявят в пятницу, 28 октября. Согласно соцопросам, Джонсон будет фаворитом в таком голосовании.

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Марко Сировой
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