Джонсон набрал 100 голосов, что позволяет ему баллотироваться на пост премьера – BBC

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон набрал в свою поддержку 100 голосов депутатов Консервативной партии, что позволяет ему участвовать в конкурсе на должности лидера партии и премьер-министра страны. Об этом сообщает BBC со ссылкой на источник в предвыборной кампании.

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В гонке за кресло премьера и пост лидера Консервативной партии могут принять участие Джонсон, Риши Сунак и Пенни Мордонт. Кандидаты должны собрать, по меньшей мере, 100 голосов к 24 октября, чтобы поучаствовать в конкурсе. Другие потенциальные кандидаты – министр международной торговли Кеми Баденок и экс-глава МВД Суэлла Браверман.

Днем 20 октября Лиз Трасс заявила, что уходит в отставку, потому что, по ее мнению, не может выполнить мандат, данный ей Консервативной партией. Трасс критиковали за налоговые инициативы, ей пришлось поменять министра финансов и отказаться от заявленных бюджетных планов.

20 октября The Times со ссылкой на источники сообщила, что Джонсон намерен бороться за пост главы правительства.

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Вадим Ребрина

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