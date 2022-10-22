UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Джонсон набрал 100 голосов, что позволяет ему баллотироваться на пост премьера – BBC

Цей матеріал також доступний українською
22.10.2022, 18:10
Джонсон набрал 100 голосов, что позволяет ему баллотироваться на пост премьера – BBC - Фото
Борис Джонсон (фото: EPA)

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон набрал в свою поддержку 100 голосов депутатов Консервативной партии, что позволяет ему участвовать в конкурсе на должности лидера партии и премьер-министра страны. Об этом сообщает BBC со ссылкой на источник в предвыборной кампании.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

В гонке за кресло премьера и пост лидера Консервативной партии могут принять участие Джонсон, Риши Сунак и Пенни Мордонт. Кандидаты должны собрать, по меньшей мере, 100 голосов к 24 октября, чтобы поучаствовать в конкурсе. Другие потенциальные кандидаты – министр международной торговли Кеми Баденок и экс-глава МВД Суэлла Браверман.

  • Днем 20 октября Лиз Трасс заявила, что уходит в отставку, потому что, по ее мнению, не может выполнить мандат, данный ей Консервативной партией. Трасс критиковали за налоговые инициативы, ей пришлось поменять министра финансов и отказаться от заявленных бюджетных планов.
  • 20 октября The Times со ссылкой на источники сообщила, что Джонсон намерен бороться за пост главы правительства.

Читайте также: Выборы премьера Британии. Джонсон спешит домой с отдыха на Карибах – The Telegraph

Вадим Ребрина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Великобритания Борис Джонсон Лиз Трасс
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 