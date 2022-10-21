Выборы премьера Британии. Джонсон спешит домой с отдыха на Карибах – The Telegraph

Экс-премьер Великобритании Борис Джонсон спешит домой с отдыха на Карибах, чтобы заручиться поддержкой депутатов для попытки возвращения на эту должность после заявления об отставке действующей главы правительства Лиз Трасс. Об этом со ссылкой на осведомленные источники пишет The Telegraph.

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Сразу после отставки Трасс The Times написала, что Джонсон будет бороться за пост премьера.

"Джонсон проснулся от новостей, что Трасс увольняется, и приступил к отправке сообщений в WhatsApp потенциальным сторонникам и ответам тем, кто организовывал чирлидинг на местах. Одновременно с этой телефонной операцией Джонсон обдумывал, как быстро вернуться в Великобританию", – так описывает газета ситуацию.

По данным издания, он должен приземлиться в Гатвике на регулярном рейсе British Airways утром 22 октября, "но рассматриваются более быстрые альтернативы".

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Один друг политика сообщил, что "он вернется в пятницу", а другой сказал, что Джонсон "застрял в Карибском море и попытается сесть на самолет сегодня вечером".

"Некоторые близкие друзья советовали бывшему премьеру не баллотироваться на том основании, что партия будет отчаянно нуждаться в его возвращении через год. И что он должен выждать", – отметили в издании.

В гонке за кресло премьера и пост лидера Консервативной партии могут принять участие Джонсон, Риши Сунак и Пенни Мордонт. Кандидаты должны собрать по меньшей мере 100 голосов к 24 октября, чтобы поучаствовать в конкурсе. Другие потенциальные кандидаты – министр обороны Бен Уоллес, министр международной торговли Кеми Баденок и экс-глава МВД Суэлла Браверман.

Пока Сунак "является фаворитом букмекеров", отметили журналисты.

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Євген Пилипенко

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