UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Медведев съязвил по поводу отставки Трасс. Маск его потроллил – "как дела с Бахмутом?"

Цей матеріал також доступний українською
21.10.2022, 07:08
Медведев съязвил по поводу отставки Трасс. Маск его потроллил –
Илон Маск (скриншот)

Американский бизнесмен Илон Маск, оскандалившийся в последние недели с серией твитов о войне России против Украины, потроллил замглаву Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева, который язвительно отреагировал на скоротечное премьерство Лиз Трасс в Британии. Последняя занимает четко выраженную антироссийскую позицию на фоне агрессии РФ против Украины.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

20 октября Трасс подала в отставку с поста лидера тори и главы правительства спустя всего 44 дня пребывания в должности. Медведев в Twitter написал: "Пока, пока, Лиз Трасс, поздравления салату".

Упоминание салата – отсылка к шутке в журнале Economist, который ранее назвал Трасс "леди айсберга", предсказывая, что ее премьерство будет иметь "срок годности салата". Daily Star начала стрим купленного в магазине кочана салата, расположенного рядом с фотографией Трасс в сопровождении вопроса: "Какой салат продержится дольше?"

Читайте также: ЕС и США рассматривают возможность оплаты Starlink для Украины

В комментарии к россиянину зашел Маск и написал, что тот "довольно неплохой тролль", а затем добавил – "кстати, как оно там в Бахмуте?", намекая на то, что российская армия с весны не способна захватить город в Донецкой области.

СПРАВКА. Проект Starlink космической компании Маска SpaceX обеспечивает украинскую армию на линии фронта спутниковым интернетом и связью. Также благодаря этому связь есть и в освобожденных от российской оккупации территориях, где отсутствует сотовая связь. На фоне планомерного уничтожения объектов критической инфраструктуры в Украине российскими захватчиками наличие услуг Starlink становится еще более важным.

Глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко в эфире телемарафона заявил 20 октября, что ситуация вокруг Бахмута "крайне напряженная": оккупанты там по-прежнему атакуют, но не могут пройти позиции ВСУ.

"Где-то у него [врага] были определенные продвижения, но он на предыдущие позиции был отброшен по состоянию на сегодня. Многочисленные потери врага фиксируются фактически ежедневно", – заявил чиновник о сильно разрушенном в результате ракетных и артиллерийских ударов россиян городе.

Євген Пилипенко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Илон Маск война Дмитрий Медведев бахмут салат троллинг Лиз Трасс
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 