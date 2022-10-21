Медведев съязвил по поводу отставки Трасс. Маск его потроллил – "как дела с Бахмутом?"
Американский бизнесмен Илон Маск, оскандалившийся в последние недели с серией твитов о войне России против Украины, потроллил замглаву Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева, который язвительно отреагировал на скоротечное премьерство Лиз Трасс в Британии. Последняя занимает четко выраженную антироссийскую позицию на фоне агрессии РФ против Украины.
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20 октября Трасс подала в отставку с поста лидера тори и главы правительства спустя всего 44 дня пребывания в должности. Медведев в Twitter написал: "Пока, пока, Лиз Трасс, поздравления салату".
Упоминание салата – отсылка к шутке в журнале Economist, который ранее назвал Трасс "леди айсберга", предсказывая, что ее премьерство будет иметь "срок годности салата". Daily Star начала стрим купленного в магазине кочана салата, расположенного рядом с фотографией Трасс в сопровождении вопроса: "Какой салат продержится дольше?"
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В комментарии к россиянину зашел Маск и написал, что тот "довольно неплохой тролль", а затем добавил – "кстати, как оно там в Бахмуте?", намекая на то, что российская армия с весны не способна захватить город в Донецкой области.
Глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко в эфире телемарафона заявил 20 октября, что ситуация вокруг Бахмута "крайне напряженная": оккупанты там по-прежнему атакуют, но не могут пройти позиции ВСУ.
"Где-то у него [врага] были определенные продвижения, но он на предыдущие позиции был отброшен по состоянию на сегодня. Многочисленные потери врага фиксируются фактически ежедневно", – заявил чиновник о сильно разрушенном в результате ракетных и артиллерийских ударов россиян городе.
- 3 октября Маск предложил Украине капитулировать и пойти на кремлевский вариант "мира".
- Уже после разгоревшегося скандала он продолжил делать аналогичные заявления: 17 октября назвал Крым "важной частью России" и сравнил его роль с Гавайями в США.
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