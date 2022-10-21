Медведев съязвил по поводу отставки Трасс. Маск его потроллил – "как дела с Бахмутом?"

Американский бизнесмен Илон Маск, оскандалившийся в последние недели с серией твитов о войне России против Украины, потроллил замглаву Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева, который язвительно отреагировал на скоротечное премьерство Лиз Трасс в Британии. Последняя занимает четко выраженную антироссийскую позицию на фоне агрессии РФ против Украины.

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20 октября Трасс подала в отставку с поста лидера тори и главы правительства спустя всего 44 дня пребывания в должности. Медведев в Twitter написал: "Пока, пока, Лиз Трасс, поздравления салату".

Упоминание салата – отсылка к шутке в журнале Economist, который ранее назвал Трасс "леди айсберга", предсказывая, что ее премьерство будет иметь "срок годности салата". Daily Star начала стрим купленного в магазине кочана салата, расположенного рядом с фотографией Трасс в сопровождении вопроса: "Какой салат продержится дольше?"

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В комментарии к россиянину зашел Маск и написал, что тот "довольно неплохой тролль", а затем добавил – "кстати, как оно там в Бахмуте?", намекая на то, что российская армия с весны не способна захватить город в Донецкой области.

СПРАВКА. Проект Starlink космической компании Маска . Проект Starlink космической компании Маска SpaceX обеспечивает украинскую армию на линии фронта спутниковым интернетом и связью. Также благодаря этому связь есть и в освобожденных от российской оккупации территориях, где отсутствует сотовая связь. На фоне планомерного уничтожения объектов критической инфраструктуры в Украине российскими захватчиками наличие услуг Starlink становится еще более важным.

Глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко в эфире телемарафона заявил 20 октября, что ситуация вокруг Бахмута "крайне напряженная": оккупанты там по-прежнему атакуют, но не могут пройти позиции ВСУ.

"Где-то у него [врага] были определенные продвижения, но он на предыдущие позиции был отброшен по состоянию на сегодня. Многочисленные потери врага фиксируются фактически ежедневно", – заявил чиновник о сильно разрушенном в результате ракетных и артиллерийских ударов россиян городе.

Євген Пилипенко

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