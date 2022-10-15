"Черт с ним". Илон Маск передумал: говорит, что продолжит финансировать Starlink в Украине
Американский миллиардер Илон Маск на следующий день после своего заявления о том, что его компания больше не будет финансировать обслуживание станций Starlink в Украине, заявил, что все же продолжит оплачивать услуги связи.
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При этом Маск снова подчеркнул, что его компания теряет деньги.
"Черт с ним... Хотя Starlink все еще теряет деньги, а другие компании получают миллиарды долларов налогоплательщиков, мы просто продолжим бесплатно финансировать правительство Украины", – написал Маск в Twitter в субботу вечером.
Вчера сообщалось, что Пентагон не исключает привлечения для работы в Украине других операторов спутниковой связи, – не только SpaceX со станциями Starlink.
Между тем глава Минцифры Михаил Федоров заявил: "Терминалы Starlink работали, работают и будут работать. Не беспокойтесь".
Глава МИД Литвы сегодня предложил сформировать коалицию союзников Украины для оплаты Starlink.
- 14 октября компания SpaceX Илона Маска заявила, что больше не может оплачивать услуги связи Starlink для Украины и просит Пентагон взять это на себя.
- Как утверждает SpaceX, финансирование будет стоить более $120 млн до конца года и может стоить около $400 млн в течение следующих 12 месяцев.
- "SpaceX не просит возместить более ранние расходы, но также не может бесконечно финансировать существующую систему и присылать еще несколько тысяч терминалов, которые используют данные в 100 раз больше, чем обычные домохозяйства. Это неразумно", – пояснял Маск.
- У Зеленского заявили, что Украина найдет решение, чтобы Starlink продолжил работу.
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