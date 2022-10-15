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"Черт с ним". Илон Маск передумал: говорит, что продолжит финансировать Starlink в Украине

Цей матеріал також доступний українською
15.10.2022, 21:31
Илон Маск (фото – ЕРА)

Американский миллиардер Илон Маск на следующий день после своего заявления о том, что его компания больше не будет финансировать обслуживание станций Starlink в Украине, заявил, что все же продолжит оплачивать услуги связи.

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При этом Маск снова подчеркнул, что его компания теряет деньги.

"Черт с ним... Хотя Starlink все еще теряет деньги, а другие компании получают миллиарды долларов налогоплательщиков, мы просто продолжим бесплатно финансировать правительство Украины", – написал Маск в Twitter в субботу вечером.

Вчера сообщалось, что Пентагон не исключает привлечения для работы в Украине других операторов спутниковой связи, – не только SpaceX со станциями Starlink. 

Между тем глава Минцифры Михаил Федоров заявил: "Терминалы Starlink работали, работают и будут работать. Не беспокойтесь".

Глава МИД Литвы сегодня предложил сформировать коалицию союзников Украины для оплаты Starlink.

Читайте также: Железный купол бизнеса: генераторы и Starlink спасли экономику от ракетного града

Оксана Житнюк
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Илон Маск Starlink spacex
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