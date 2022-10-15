"Черт с ним". Илон Маск передумал: говорит, что продолжит финансировать Starlink в Украине

Американский миллиардер Илон Маск на следующий день после своего заявления о том, что его компания больше не будет финансировать обслуживание станций Starlink в Украине, заявил, что все же продолжит оплачивать услуги связи.

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При этом Маск снова подчеркнул, что его компания теряет деньги.

"Черт с ним... Хотя Starlink все еще теряет деньги, а другие компании получают миллиарды долларов налогоплательщиков, мы просто продолжим бесплатно финансировать правительство Украины", – написал Маск в Twitter в субботу вечером.

Вчера сообщалось, что Пентагон не исключает привлечения для работы в Украине других операторов спутниковой связи, – не только SpaceX со станциями Starlink.

Между тем глава Минцифры Михаил Федоров заявил: "Терминалы Starlink работали, работают и будут работать. Не беспокойтесь".

Глава МИД Литвы сегодня предложил сформировать коалицию союзников Украины для оплаты Starlink.

14 октября компания SpaceX Илона Маска заявила, что больше не может оплачивать услуги связи Starlink для Украины и просит Пентагон взять это на себя.

Как утверждает SpaceX, финансирование будет стоить более $120 млн до конца года и может стоить около $400 млн в течение следующих 12 месяцев.

"SpaceX не просит возместить более ранние расходы, но также не может бесконечно финансировать существующую систему и присылать еще несколько тысяч терминалов, которые используют данные в 100 раз больше, чем обычные домохозяйства. Это неразумно", – пояснял Маск.

У Зеленского заявили, что Украина найдет решение, чтобы Starlink продолжил работу.

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Оксана Житнюк

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