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Не только Starlink. Пентагон не исключает других операторов связи для Украины – NYT

Цей матеріал також доступний українською
14.10.2022, 20:36
Не только Starlink. Пентагон не исключает других операторов связи для Украины – NYT - Фото
Пентагон (Фото: depositphotos.com)

Министерство обороны США не исключает привлечения для работы в Украине других операторов спутниковой связи – не только компанию SpaceX со станциями Starlink. Об этом сообщила высокопоставленная чиновница Пентагона на брифинге, передает в серии твитов журналистка The New York Times Кейтлин Дорнбос.

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В Пентагоне подтвердили, что связывались со SpaceX Илона Маска по поводу его просьбы о том, чтобы правительство США начало платить за Starlink для обеспечения спутниковой связи Украины.

"Я не думаю, что вы можете переоценить влияние, которое дает возможность общаться. Одна из первых вещей, которую вы пытаетесь сделать в бою – это уменьшить способность вашего противника общаться", – отметила представитель Минобороны США.

Она сказала, что не знает, предоставило ли правительство США Илону Маску какое-либо финансирование для Starlink в Украине на сегодняшний день.

Она также не сообщила, когда начались разговоры со SpaceX относительно Starlink.

"Это личные беседы, сейчас я не могу рассказать вам о деталях или результатах этих бесед", – пояснила чиновница.

Она отметила, что в Пентагоне рассматривают и другие возможности обеспечения Украины спутниковой связью.

"Конечно, существуют и другие возможности спутниковой связи. Я не собираюсь прямо сейчас раскрывать, что это, или с кем мы разговариваем, но мы знаем, что есть не только SpaceX, существуют и другие организации, с которыми мы, безусловно, можем сотрудничать", – заявила представительница Минобороны США.

Между тем глава Минцифры Михаил Федоров написал в Телеграм: "Терминалы Starlink работали, работают и будут работать. Не беспокойтесь".

  • Компания SpaceX заявила, что больше не может оплачивать услуги связи Starlink для Украины и просит Пентагон взять это на себя.
  • Как утверждает SpaceX, финансирование будет стоить более $120 млн до конца года и может стоить около $400 млн в течение следующих 12 месяцев.
  • "SpaceX не просит возместить более ранние расходы, но также не может бесконечно финансировать существующую систему и присылать еще несколько тысяч терминалов, которые используют данные в 100 раз больше, чем обычные домохозяйства. Это неразумно", – пояснил Маск.
  • У Зеленского заявили, что Украина найдет решение, чтобы Starlink продолжил работу, но ожидает, что до конца переговоров SpaceX обеспечит стабильную связь.

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Наталія Медведєва
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пентагон Илон Маск Starlink spacex война
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