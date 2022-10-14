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Украина найдет решение, чтобы Starlink продолжил работу – Подоляк

Цей матеріал також доступний українською
14.10.2022, 19:33
Украина найдет решение, чтобы Starlink продолжил работу – Подоляк - Фото
Михаил Подоляк (фото – скриншот из видео)

Украина найдет решение, чтобы Starlink продолжил работу, но ожидает, что до конца переговоров компания SpaceX Илона Маска обеспечит стабильную связь. Об этом в Twitter написал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

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"Давайте откровенно. Нравится это кому-то или нет, но Илон Маск помог нам выстоять в наиболее критические моменты войны. Бизнес имеет право на собственные стратегии. Украина найдет решение, чтобы Starlink продолжил работу. Ожидаем, что до конца переговоров компания обеспечит стабильную связь", – написал он.

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Вадим Ребрина
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Илон Маск Starlink spacex михаил подоляк
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