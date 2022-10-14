Украина найдет решение, чтобы Starlink продолжил работу – Подоляк

Украина найдет решение, чтобы Starlink продолжил работу, но ожидает, что до конца переговоров компания SpaceX Илона Маска обеспечит стабильную связь. Об этом в Twitter написал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

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"Давайте откровенно. Нравится это кому-то или нет, но Илон Маск помог нам выстоять в наиболее критические моменты войны. Бизнес имеет право на собственные стратегии. Украина найдет решение, чтобы Starlink продолжил работу. Ожидаем, что до конца переговоров компания обеспечит стабильную связь", – написал он.

Компания SpaceX Илона Маска заявила, что больше не может оплачивать услуги связи Starlink для Украины и просит Пентагон взять это на себя.

Как утверждает SpaceX, финансирование будет стоить более $120 млн до конца года и может стоить около $400 млн в течение следующих 12 месяцев.

"SpaceX не просит возместить более ранние расходы, но также не может бесконечно финансировать существующую систему и присылать еще несколько тысяч терминалов, которые используют данные в 100 раз больше, чем обычные домохозяйства. Это неразумно", – пояснил Маск.

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Вадим Ребрина

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