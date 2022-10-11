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В аналитическом центре СНБО назвали Маска сторонником Трампа и объяснили его "мирный план"

Цей матеріал також доступний українською
11.10.2022, 21:45
В аналитическом центре СНБО назвали Маска сторонником Трампа и объяснили его
Ілон Маск (фото - ЕРА)

В Центре противодействия дезинформации при СНБО назвали миллиардера Илона Маска сторонником бывшего президента США Дональда Трампа, а его "мирный план" – "гонкой за электоральной поддержкой", поскольку 50% сторонников республиканцев считают военную помощь США Украине чрезмерной. Об этом говорится в анализе ЦПД.

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Там напомнили, что во время обсуждения "мирного плана" Маск заявил, что большинство жителей восточных областей Украины составляют россияне, поэтому они предпочитают Россию. В подтверждение собственного тезиса бизнесмен опубликовал карту с результатами выборов в Верховную Раду Украины 2012 года, согласно которой жители востока Украины голосовали за Партию регионов.

"Очевидно, что не все, кто голосовал за пророссийскую партию, хотели присоединиться к России, но сказать, что никто этого не хотел тоже неправильно", – написал он.

Этим твитом Маск выразил "собственное абсолютное незнание контекста российско-украинских отношений, переросших в агрессивную войну России против Украины", считают в ЦПД.

Также, пишет ЦПД со ссылкой на издание The Hill, менее чем через две недели после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Маск заявил, что ему интересно читать российский пропагандистский ресурс Russia Today.

"Но едва ли не самый главный фактор в вопросе опубликования авторского "мирного плана" Илона Маска есть промежуточные выборы в США, которые должны состояться в начале ноября", – говорится в анализе ЦПД.

В Центре сослались на результаты опроса поддержки военной помощи Украине, согласно которым 50% сторонников республиканцев считают военную помощь США чрезмерной. Что касается демократов, то там такая позиция характерна для менее 20%. Это существенная разница, на основе которой Конгресс США будет в дальнейшем проводить свою внешнюю политику, отметили в ЦПД.

"Собственно поэтому "популисты" из группы Трампа, к которой, собственно, принадлежит и Маск, рисуют "мирный выход из войны", поскольку такие тезисы нравятся их электоральным поклонникам", – считают в Центре.

"Поэтому высказываниям Маска удивляться не стоит, поскольку это только погоня за электоральной поддержкой, хотя и столь высокой для Украины ценой", – отметили в ЦПД.

  • В мае Маск заявил, что отменит блокировку аккаунта Трампа в Twitter, если соглашение по приобретению сети будет заключено.
  • 3 октября он предложил в Twitter свое "видение" окончания российско-украинской войны, согласно которому Украине нужно отказаться от Крыма в пользу России и не вступать в НАТО.
  • Зеленский в ответ сделал опрос: какой Илон Маск вам нравится больше – который поддерживает Россию или Украину.
  • Маска раскритиковал ряд политиков и дипломатов. Например, посол в Германии Андрей Мельник послал его к черту.

Читайте также: Маск отрицает, что разговаривал с Путиным перед твитом с "мирным предложением"

Вадим Ребрина
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