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Маск якобы разговаривал с Путиным перед твитом с "мирным предложением". Маск отрицает

Цей матеріал також доступний українською
11.10.2022, 19:57
Маск якобы разговаривал с Путиным перед твитом с
Илон Маск (фото - ЕРА)

Миллиардер Илон Маск говорил напрямую с российским диктатором Владимиром Путиным перед тем, как опубликовать в Twitter "мирный план" с признанием российской аннексии территорий Украины. Об этом сообщает The Guardian.

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Издание ссылается на сообщение основателя Eurasia Group политолога Яна Бреммера, которому сам Маск рассказал, что Путин "готов к переговорам", если Украина признает "российский Крым".

Как сообщается, Путин также настаивал на условии постоянного нейтралитета Украины и признании аннексии Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей.

По словам Бреммера, Путин сказал Маску, что эти цели будут достигнуты "несмотря ни на что", включая применение ядерного оружия. Поэтому, по мнению Маска, "необходимо сделать все, чтобы этого избежать".

Ян Бреммер – американский политолог, президент и основатель консалтинговой компании Eurasia Group. Он специализируется на внешней политике США, исследовании государств с переходными режимами и глобальных политических рисках. 

  • 3 октября Маск предложил в Twitter свое "видение" окончания российско-украинской войны, согласно которому Украине нужно отказаться от Крыма в пользу России и не вступать в НАТО.
  • Зеленский в ответ сделал опрос: какой Илон Маск вам нравится больше – который поддерживает Россию или Украину.

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Сергій Бережний
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Илон Маск ядерная угроза владимир путин ядерное оружие ядерный шантаж
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