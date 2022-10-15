Глава МИД Литвы предлагает сформировать коалицию союзников Украины для оплаты Starlink

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис предложил сформировать коалицию союзников Украины для финансирования обслуживания станций Starlink на территории страны. Он заявил, что Литва готова внести свой вклад.

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"Подключение к интернету в Украине слишком важно, чтобы оставить его в руках одного частного лица. Давайте найдем способ сформировать коалицию союзников Украины для оплаты Starlink или найдем альтернативного поставщика. Литва готова внести свой вклад", – заявил Ландсбергис.

Вчера сообщалось, что Пентагон не исключает привлечения для работы в Украине других операторов спутниковой связи – не только SpaceX со станциями Starlink.

Между тем глава Минцифры Михаил Федоров заявил: "Терминалы Starlink работали, работают и будут работать. Не беспокойтесь".

Компания SpaceX Илона Маска заявила, что больше не может оплачивать услуги связи Starlink для Украины и просит Пентагон взять это на себя.

Как утверждает SpaceX, финансирование будет стоить более $120 млн до конца года и может стоить около $400 млн в течение следующих 12 месяцев.

"SpaceX не просит возместить более ранние расходы, но также не может бесконечно финансировать существующую систему и присылать еще несколько тысяч терминалов, которые используют данные в 100 раз больше, чем обычные домохозяйства. Это неразумно", – пояснил Маск.

У Зеленского заявили, что Украина найдет решение, чтобы Starlink продолжил работу.

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Оксана Житнюк

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