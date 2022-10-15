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Глава МИД Литвы предлагает сформировать коалицию союзников Украины для оплаты Starlink

Цей матеріал також доступний українською
15.10.2022, 20:39
Глава МИД Литвы предлагает сформировать коалицию союзников Украины для оплаты Starlink - Фото
Габриэлюс Ландсбергис (фото – ЕРА)

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис предложил сформировать коалицию союзников Украины для финансирования обслуживания станций Starlink на территории страны. Он заявил, что Литва готова внести свой вклад.

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"Подключение к интернету в Украине слишком важно, чтобы оставить его в руках одного частного лица. Давайте найдем способ сформировать коалицию союзников Украины для оплаты Starlink или найдем альтернативного поставщика. Литва готова внести свой вклад", – заявил Ландсбергис.

Вчера сообщалось, что Пентагон не исключает привлечения для работы в Украине других операторов спутниковой связи – не только SpaceX со станциями Starlink. 

Между тем глава Минцифры Михаил Федоров заявил: "Терминалы Starlink работали, работают и будут работать. Не беспокойтесь".

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Оксана Житнюк
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Илон Маск Starlink литва
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