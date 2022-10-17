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ЕС и США рассматривают возможность оплаты Starlink для Украины

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17.10.2022, 22:49
ЕС и США рассматривают возможность оплаты Starlink для Украины - Фото
Фото: EPA

Страны Европейского Союза начали изучать возможность финансирования интернет-услуг Starlink для Украины, рассказал изданию Politico министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис. Обсуждение находится в начальной стадии, но уже ведется.

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В другой публикации издания со ссылкой на двух американских чиновников пишет, что такая же возможность рассматривается и в Министерстве обороны США. Для этого Пентагон может использовать деньги фонда, из которого сейчас финансируют поставки оружия и оборудования.

Официально в Пентагоне вопросы будущей помощи Украине не комментируют.

На прошлой неделе стало известно, что SpaceX Илона Маска еще в сентябре предупредила Пентагон о том, что больше не может оплачивать услуги связи Starlink для Украины и просит взять это на себя. Хотя Маск потом заявил, что передумал и продолжит платить за интернет для Украины, прежнего доверия к нему больше нет.

В разговоре с Politico Ландсбергис сказал, что доступ Украины к интернету не должна зависеть от воли одного человека, который может "проснуться однажды и сказать: больше я не хочу этого делать, и все".

Глава МИД Литвы предложил сформировать коалицию партнеров Украины для оплаты Starlink, и, по его словам, эту тему во время встречи министров иностранных дел Евросоюза 17 октября поднял глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель.

Читайте также: Железный купол бизнеса: генераторы и Starlink спасли экономику от ракетного града

Андрій Водяний
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пентагон Илон Маск Starlink США война евросоюз Габриелюс Ландсбергис
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