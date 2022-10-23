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Сунак официально выдвинул свою кандидатуру на пост премьера Британии

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23.10.2022, 13:57
Сунак официально выдвинул свою кандидатуру на пост премьера Британии - Фото
Риши Сунак (Фото: EPA)

Экс-министр финансов Великобритании Риши Сунак официально решил участвовать в гонке за пост лидера Консервативной партии и премьер-министра этой страны. Об этом он написал в Twitter.

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"Соединенное Королевство – великая страна, но мы столкнулись с глубоким экономическим кризисом. Вот почему я собираюсь стать лидером Консервативной партии и вашим следующим премьер-министром", – написал он.

Сунак уже пытался стать премьером Британии, но уступил в сентябре Лиз Трасс. Однако 20 октября Трасс подала в отставку.

Также официально заявила об участии в гонке за пост премьера Пенни Мордонт – экс-министр обороны и лидер Палаты общин. По данным BBC, у нее пока нет поддержки 100 парламентариев-консерваторов для участия в гонке.

Пока не объявлял об участии экс-премьер Борис Джонсон. По данным СМИ, он провел переговоры с Сунаком. Их подробности не разглашаются.

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СПРАВКА. У потенциальных кандидатов есть время до 14:00 по Гринвичу (16:00 по Киеву) 24 октября, чтобы получить достаточную поддержку и выйти в следующий этап гонки.

Если только один кандидат будет иметь поддержку 100 тори – то он и станет премьером.

Если кандидатов с поддержкой 100+ будет несколько, то будет проводиться онлайн-голосование членов Консервативной партии, а результаты объявят в пятницу, 28 октября. Согласно соцопросам, Джонсон будет фаворитом в таком голосовании.

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Марко Сировой
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Борис Джонсон риши сунак премьер-министр великобритании пенни мордонт
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