Сунак официально стал премьером Британии. Зеленский рассчитывает на укрепление партнерства

Король Великобритании Чарльз III сегодня, 25 октября, назначил Риши Сунака премьер-министром. Аудиенция прошла в Букингемском дворце, передает Sky News. Президент Владимир Зеленский поздравил Сунака в Twitter и написал, что рассчитывает на укрепление партнерства Британии и Украины.

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Премьеру было предложено сформировать новое правительство, после чего он направился на Даунинг-стрит, чтобы произнести речь.

Комментируя премьерство своей предшественницы Лиз Трасс, Сунак сказал, что она была полна энтузиазма по поводу перемен, но "были допущены некоторые ошибки", которые не были результатом "плохих намерений", но, тем не менее, "это были ошибки".

Он заявил, что обеспечит экономическую стабильность, но это означает, что "будут трудные решения".

Также он сказал, что всегда будет благодарен Борису Джонсону за его "невероятные достижения" на посту премьера.

Джонсон поздравил в Twitter Сунака и написал, что сегодня "настал момент, когда каждый консерватор может полностью и искренне поддержать нашего нового премьер-министра".

Зеленский написал: "Желаю успешно преодолеть все вызовы, стоящие сегодня перед британским обществом и миром. Готов вместе и дальше укреплять украинско-британское стратегическое партнерство".

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Оксана Житнюк

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