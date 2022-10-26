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Байден поговорил с Сунаком и Мелони. Обсуждали Украину и Россию, а также "проблему" Китая

Цей матеріал також доступний українською
26.10.2022, 06:36
Байден поговорил с Сунаком и Мелони. Обсуждали Украину и Россию, а также
Джо Байден (Фото: EPA)

Президент США Джо Байден провел телефонные разговоры с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком и главой правительства Италии Джорджой Мелони, которые недавно вступили в свои должности. Об этом сообщили в пресс-службе Белого дома.

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В разговоре с Сунаком и Мелони Байден поднял вопрос совместной работы для поддержки Украины и привлечения России к ответственности за ее агрессию, а также трансатлантическое партнерство. 

Также лидеры обсудили решение проблем, которые создает Китай и обеспечение стран устойчивыми и доступными энергоресурсами. 

Ранее Сунак в телефонном разговоре с президентом Владимиром Зеленским сказал, что надеется на скорую личную встречу.

Читайте также: После заявления Берлускони о Зеленском Мелони сказала, что Италия — это часть НАТО и ЕС 

Дмитро Гриниченко
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Великобритания Украина США война италия джо байден риши сунак Джорджа Мелони
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