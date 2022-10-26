Байден поговорил с Сунаком и Мелони. Обсуждали Украину и Россию, а также "проблему" Китая
Президент США Джо Байден провел телефонные разговоры с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком и главой правительства Италии Джорджой Мелони, которые недавно вступили в свои должности. Об этом сообщили в пресс-службе Белого дома.
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В разговоре с Сунаком и Мелони Байден поднял вопрос совместной работы для поддержки Украины и привлечения России к ответственности за ее агрессию, а также трансатлантическое партнерство.
Также лидеры обсудили решение проблем, которые создает Китай и обеспечение стран устойчивыми и доступными энергоресурсами.
Ранее Сунак в телефонном разговоре с президентом Владимиром Зеленским сказал, что надеется на скорую личную встречу.
- 24 октября Сунак автоматически победил в гонке, так как его конкурентка, экс-министр обороны и лидер Палаты общин Пенни Мордонт, не набрала необходимых 100 голосов. Король Великобритании Чарльз III 25 октября, назначил Сунака премьер-министром.
- 21 октября Мелони стала первой в истории Италии женщиной на посту премьер-министра и сформировала правительство.
- Байден заявил, что Россия допустит "серьезную, серьезную ошибку", если применит тактическое ядерное оружие против Украины.
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