После заявления Берлускони о Зеленском Мелони сказала, что Италия — это часть НАТО и ЕС

Лидер партии "Братья Италии", победившей на парламентских выборах в Италии, Джорджа Мелони заявила, что новое правительство будет проевропеским и пронатовским — это прозвучало после высказывания бывшего премьер-министра страны Сильвио Берлускони, который заявил, что в войне России против Украины виноват президент Владимир Зеленский, а на диктатора Владимира Путина "давят" внутри РФ. Заявление Мелони цитирует Reuters.

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По ее словам, новое правительство Италии, которое она возглавит, будет пронатовским и "полностью станет частью Европы".

Она подчеркнула, что любая партия, которая не согласна с ее линией внешней политики, не должна входить в состав правительства, которое должно сформироваться на следующей неделе — партия Мелони входит в коалицию с партией Берлускони "Вперед, Италия".

"Италия с нашим правительством никогда не будет слабым звеном на Западе. В одном я была, есть и всегда буду ясна. Я намерена возглавить правительство с четкой и недвусмысленной внешнеполитической линией. Любой, кто не согласен с этим краеугольным камнем, не может быть частью правительства", — заявила она.

Ранее издание LaPresse опубликовало аудиозапись, где Берлускони говорит своим однопартийцам, что Зеленский хотел "устроить атаки" на временно оккупированные территории Донецкой и Луганской областей. Насчет Путина он подчеркнул, что диктатор "выступал против любой инициативы, сопротивлялся и подвергался сильному давлению со всей России", что и побудило его "придумать" полномасштабное вторжение в Украину.

26 сентября Демократическая партия Италии признала поражение на выборах в парламент. Если Мелони станет премьер-министром, она будет первым премьером в Италии и первым ультраправым политиком, которая возглавит правительство большой экономики еврозоны.

28 сентября Мелони пообещала Зеленскому "поддержку в деле свободы украинского народа".

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Дмитро Гриниченко

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