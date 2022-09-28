Победившая на выборах лидер "Братьев Италии" пообещала Зеленскому поддерживать Украину

Лидер ультраправой партии "Братья Италии", победившей на парламентских выборах в Италии, Джорджа Мелони пообещала президенту Владимиру Зеленскому "поддержку в деле свободы украинского народа". Об этом она написала в Twitter.

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Ранее Зеленский также в Twitter поздравил Мелони с победой, отметив, что Украина ценит поддержку со стороны Италии в борьбе с российской агрессией.

"Дорогой Владимир Зеленский, Вы знаете, что можете рассчитывать на нашу верную поддержку в деле свободы украинского народа. Будьте сильными и берегите свою веру!" – ответила Мелони.

26 сентября Демократическая партия Италии признала поражение на выборах в парламент. Если Мелони станет премьер-министром, она будет первым премьером в Италии и первым ультраправым политиком, которая возглавит правительство большой экономики еврозоны.

Вадим Ребрина

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