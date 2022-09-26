В Италии демократы впервые проиграли ультраправым

Демократическая партия Италии признала поражение в выборах в парламент, по результатам экзитпола – побеждает лидер ультраправой партии "Братья Италии" Джорджа Мелони. Об этом сообщает Sky News.

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Как отмечается, если Мелони станет премьер-министром, то она будет первой женщиной-премьером в Италии и первым крайне правым политиком, возглавившим правительство крупной экономики еврозоны.

Демократическая партия заявила, что она станет главной оппозиционной силой Италии, после того как прогнозы, основанные на подсчете голосов почти на двух третях избирательных участков в голосовании 25 сентября, показали, что партия "Братья Италии" наберет около 25,7% голосов.

Левоцентристская Демократическая партия бывшего премьер-министра Энрико Летты набирает около 19,3%.

Партии Мелони, чтобы получить прочное большинство в парламенте, надо будет сформировать коалицию с ее главными союзниками — лидером антимигрантской "Лиги" Маттео Сальвини и бывшим премьер-министром-консерватором Сильвио Берлускони.

Может пройти какое-то время, прежде чем официально станет известно, кто будет следующим премьер-министром, поскольку ожидается, что процесс формирования коалиции продлится как минимум до середины октября.

21 июля Марио Драги во второй раз подал в отставку, и президент Италии "принял к сведению" его прошение.

Драги уже подавал в отставку. Он это сделал после того, как партнер по коалиции, популистское Движение пяти звезд, не поддержал вотум доверия по вопросу борьбы с высокой стоимостью жизни.

Движение пяти звезд снова не поддержало его, также отказались голосовать и другие партнеры по коалиции – партия экс-премьера Сильвио Берлускони "Вперед, Италия" и правая Лига. Драги выиграл голосование по доверию в парламенте, но де-факто его правящая коалиция распалась.

22 июля Мелони заявила, что Италия продолжит поставлять оружие и поддерживать Украину в войне с Россией, если на выборах победит консервативный блок.

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Наталія Медведєва

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