UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Президент Италии распустил парламент

Цей матеріал також доступний українською
21.07.2022, 19:32
Президент Италии распустил парламент - Фото
Серджо Маттарелла (Фото - ЕРА)

Президент Италии Серджио Маттарелла после того, как Марио Драги во второй раз подал прошение об отставке с поста премьер-министра на фоне коалиционного кризиса, распустил парламент страны. Об этом сообщает пресс-служба президента Италии.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

В канцелярии Маттареллы сообщили, что президент Италии, заслушав председателей двух ветвей парламента, в соответствии со статьей 88 Конституции подписал указ о роспуске Сената и Палаты депутатов.

Итальянское издание Rai сообщает, что возможны три даты досрочных выборов: 18 сентября, 25 сентября или 2 октября. Источники в правительстве сообщают, что обсуждается первая.

Сегодня Драги во второй раз подал в отставку, и президент "принял к сведению" прошение.

Драги уже подавал в отставку на прошлой неделе. Он это сделал после того, как партнер по коалиции, популистское Движение пяти звезд, не поддержало вотум доверия по вопросу борьбы с высокой стоимостью жизни.

Маттарелла тогда отказал Драги в отставке и призвал его обратиться в парламент, чтобы понять – сможет ли он сохранить широкую коалицию до парламентских выборов, которые запланированы на начало 2023 года.

После этого Драги выступил в Сенате и призвал к единству перед проблемами – от войны в Украине до социального неравенства и цен. Однако Движение пяти звезд снова не поддержало его, также отказались голосовать и другие партнеры по коалиции – партия экс-премьера Сильвио Берлускони Вперед, Италия и правая Лига. Хоть Драги и выиграл голосование по доверию в парламенте, правящая коалиция де-факто распалась.   

Читайте также: Правительственный кризис в Италии может подорвать военную помощь для Украины – Ди Майо

Оксана Житнюк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
парламент отставка сенат италия роспуск Марио Драги
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 