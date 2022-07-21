Президент Италии распустил парламент

Президент Италии Серджио Маттарелла после того, как Марио Драги во второй раз подал прошение об отставке с поста премьер-министра на фоне коалиционного кризиса, распустил парламент страны. Об этом сообщает пресс-служба президента Италии.

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В канцелярии Маттареллы сообщили, что президент Италии, заслушав председателей двух ветвей парламента, в соответствии со статьей 88 Конституции подписал указ о роспуске Сената и Палаты депутатов.

Итальянское издание Rai сообщает, что возможны три даты досрочных выборов: 18 сентября, 25 сентября или 2 октября. Источники в правительстве сообщают, что обсуждается первая.

Сегодня Драги во второй раз подал в отставку, и президент "принял к сведению" прошение.

Драги уже подавал в отставку на прошлой неделе. Он это сделал после того, как партнер по коалиции, популистское Движение пяти звезд, не поддержало вотум доверия по вопросу борьбы с высокой стоимостью жизни.

Маттарелла тогда отказал Драги в отставке и призвал его обратиться в парламент, чтобы понять – сможет ли он сохранить широкую коалицию до парламентских выборов, которые запланированы на начало 2023 года.

После этого Драги выступил в Сенате и призвал к единству перед проблемами – от войны в Украине до социального неравенства и цен. Однако Движение пяти звезд снова не поддержало его, также отказались голосовать и другие партнеры по коалиции – партия экс-премьера Сильвио Берлускони Вперед, Италия и правая Лига. Хоть Драги и выиграл голосование по доверию в парламенте, правящая коалиция де-факто распалась.

В июне глава МИД Италии Луиджи Ди Майо обвинил свою партию Движение пяти звезд в саботаже поддержки Украины, а позже вышел из партии.

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Оксана Житнюк

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