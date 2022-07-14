Президент Италии не принял отставку премьера Марио Драги

Президент Италии Серджо Маттарелла не принял отставку премьер-министра Марио Драги. Об этом сообщает пресс-служба президента.

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В сообщении сказано, что Маттарелла не принял отставку и предложил премьеру явиться в парламент и выступить, чтобы дать оценку ситуации, возникшей по итогам состоявшегося сегодня заседания сената.

Итальянский канал Rai сообщает, что это заседание парламента состоится в следующую среду, 20 июля.

Ранее сегодня Драги заявил, что вечером подаст прошение об отставке президенту республики.

Будущее правительства Драги было поставлено под вопрос после того, как партнер по коалиции Five Star отказался от участия в голосовании по вотуму доверия правительству.

Лидер Five Star Джузеппе Конте обвинил премьера в том, что он недостаточно делает для преодоления социального кризиса, связанного с ростом цен на энергоносители. Five Star отказалась голосовать за законопроект правительства о помощи итальянцам из-за несогласия с отдельными его статьями.

Несмотря на бойкот Five Star, пакет помощи был одобрен сенатом Италии. Однако Драги неоднократно заявлял, что возглавит только правительство национального единства, и не будет продолжать работу без "Пяти звезд", которая была крупнейшей партией в парламенте до раскола в прошлом месяце.

19 июня глава МИД Италии Луиджи Ди Майо обвинил собственную партию "Движение пяти звезд" (M5S) в саботаже поддержки Украины.

21 июня он заявил, что покидает свою партию, чтобы сформировать новую парламентскую группу, поддерживающую правительство премьер-министра Марио Драги, ради помощи Украине в войне против России.

Оксана Житнюк

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