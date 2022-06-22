Скандал в Италии. Глава МИД выходит из собственной партии ради поддержки Украины

Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо заявил, что покидает свою партию Движение пяти звезд (M5S), чтобы сформировать новую парламентскую группу, поддерживающую правительство премьер-министра Марио Драги, ради помощи Украине в войне против России. Об этом сообщает Ansa.

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Ди Майо пошел на этот шаг после того, как обвинил лидера M5S и бывшего премьер-министра Джузеппе Конте в подрыве усилий правительства по поддержке Украины и ослаблении позиций Рима в Европейском Союзе.

"Сегодняшнее трудное решение, о котором я никогда не думал, что мне придется принять… но сегодня я и многие другие коллеги и друзья покидаем Движение 5 звезд", – сказал Ди Майо.

Глава МИД Италии отметил, что M5S с завтрашнего дня больше не будет ведущей политической силой в парламенте.

"С сегодняшнего дня мы начинаем новый путь с людьми, которые решили смотреть в будущее", – сказал Ди Майо, намекая на название своей новой парламентской группы, которое, согласно политическим источникам, скорее всего, будет "Вместе во имя будущего".

Как отмечается, стать участниками новой парламентской группы готовы 50 депутатов и 11 сенаторов.

В конечном итоге это может спровоцировать парламентский кризис и смену правительства Италии.

19 июня глава МИД обвинил свою собственную партию в саботаже поддержки Украины.

Наталия Медведева

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